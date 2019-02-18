Польща підтримує санкції проти Росії

“У цілому ми підтримуємо те, що особи, котрі призвели до порушення закону в Азовському морі, будуть якось вказані та охоплені санкціями. Польща підтримує ці дії. Самі прізвища обговорювали на рівні робочих груп”, — підкреслив Чапутович.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу у понеділок вранці взяли участь у сніданку з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіном.

“Традиційно я висловив підтримку Польщі для суверенітету і територіальної цілісності України”, — сказав Чапутович. Він зазначив, що під час зустрічі було звернено увагу на неприйнятні дії Росії а Азовському морі і постійний брак реакції на вимоги звільнення українських моряків. Він додав, що існують теж постійні побоювання, що Росія буде втручатися у президентські вибори в Україні.

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Шанси на додаткові євросоюзні секторальні санкції є скоріше невеликим, але можливий остаточний консенсус у справі введення обмежень проти конкретних осіб, котрі причетні до російської агресії на Азові.

Нагадаємо, Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу дали у понеділок зелене світло на зустрічі у Брюсселі для введення додаткових санкцій проти Росії у зв’язку з її агресією проти України у районі Керченської протоки.

Раніше у ЄС заявили, що мета санкцій — зробити так, щоб вони були зняті.

Нагадаємо, 18 лютого Євросоюз узгодив “азовський пакет санкцій”.

Як повідомляв УНН, раніше дипломати ЄС погодили введення санкцій щодо групи осіб, пов’язаних із затриманням росіянами 24-х українських моряків у районі Керченської протоки.