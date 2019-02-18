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У ЄС узгодили "азовський пакет санкцій"

У ЄС узгодили "азовський пакет санкцій"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Євросоюз узгодив "азовський пакет санкцій", і Україна має намір працювати над подальшим посиленням санкцій з боку європейських країн. Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Принципово важливо, що ЄС, після певної паузи, ухвалив важливе рішення про новий пакет санкцій, так званий "Азовський". Я думаю, це лише початок, ми на цьому не будемо зупинятися, і після цього будемо далі працювати над тим, щоб "Азовський пакет" наповнювався змістом розширювався і посилювався", - зазначив Єлісеєв.

За його словами, наразі в ЄС уже запроваджені три санкційні пакети - за агресії в Криму, на Донбасі й на Азові.

При цьому він додав, що на передодні Мюнхеньської конференції до конгресу США була внесена резолюція щодо запровадження санкцій проти РФ у контексті втручання у виборчий процес і акту агресії на Азові.

Нагадаємо, дипломати ЄС погодили введення санкцій щодо групи осіб, пов'язаних із затриманням росіянами 24-х українських моряків у районі Керченської протоки.

Українські Національні Новини

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