В ЕС согласовали "азовский пакет санкций"

"Принципиально важно, что ЕС после определенной паузы принял важное решение о новом пакете санкций, так называемый "Азовский". Я думаю, это только начало, мы на этом не будем останавливаться, и после этого будем дальше работать над тем, чтобы "Азовский пакет" наполнялся содержанием расширялся и усиливался", - отметил Елисеев.

По его словам, сейчас в ЕС уже введены три санкционные пакета - по агрессии в Крыму, на Донбассе и на Азове.

При этом он добавил, что накануне Мюнхеньськои конференции в конгресс США была внесена резолюция о введении санкций против РФ в контексте вмешательства в избирательный процесс и акта агрессии на Азове.

Напомним, дипломаты ЕС согласовали введение санкций в отношении группы лиц, связанных с задержанием россиянами 24-х украинских моряков в районе Керченского пролива.