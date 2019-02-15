У ЄС узгодили санкції за інцидент на Азові проти восьми осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютий. УНН. Дипломати ЄС погодили введення санкцій щодо групи осіб, пов'язаних із затриманням росіянами 24-х українських моряків у районі Керченської протоки. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Дипломати ЄС погодилися накласти санкції на Росію за інцидент з Азовським морем. Заборона на видачу віз і заморожування активів щодо плюс-мінус восьми осіб, причетних до затримання 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні", - написав журналіст.
Раніше сьогодні він повідомив, що дипломати ЄС протягом дня обговорювали питання про додавання росіян у список санкцій за події в Азовському морі.
Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео і високий представник ЄС Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Україні, можливість введення нових санкцій проти РФ за її дії в районі Керченської протоки.