У ЄС узгодили санкції за інцидент на Азові проти восьми осіб - ЗМІ

"Дипломати ЄС погодилися накласти санкції на Росію за інцидент з Азовським морем. Заборона на видачу віз і заморожування активів щодо плюс-мінус восьми осіб, причетних до затримання 24 українських моряків, повинні бути офіційно оформлені в найближчі тижні", - написав журналіст.

Раніше сьогодні він повідомив, що дипломати ЄС протягом дня обговорювали питання про додавання росіян у список санкцій за події в Азовському морі.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео і високий представник ЄС Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Україні, можливість введення нових санкцій проти РФ за її дії в районі Керченської протоки.