США и ЕС обсудили санкции против России за действия в Керченском проливе

К сожалению, информации о каких-то решения о возможности введения санкций против РФ нету.



Как сообщал УНН, в Сенате США готовят санкции против российской банковской системы, энергетического сектора и системы обслуживания внешнего долга в связи с вмешательством России в американские выборы, а также агрессией по отношению к Украине.

В рамках законопроекта о новых санкциях против России, американские сенаторы также предлагают наложить ограничения на сотрудников ФСБ из-за атаки украинских судов в Керченском проливе.

Напомним, Госдума России не собирается возвращать Крым Украине в обмен на снятие экономических санкций.



Ранее УНН также сообщал, что Евросоюз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.