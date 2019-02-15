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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 52435 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 70037 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127555 просмотра

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7 марта, 17:42 • 128353 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128692 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124575 просмотра

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7 марта, 08:52 • 159166 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141389 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145257 просмотра

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Актуальное
США и ЕС обсудили санкции против России за действия в Керченском проливе

США и ЕС обсудили санкции против России за действия в Керченском проливе

Киев  •  УНН

 • 10918 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Могерини обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива, передает УНН.

К сожалению, информации о каких-то решения о возможности введения санкций против РФ нету.

Как сообщал УНН, в Сенате США готовят санкции против российской банковской системы, энергетического сектора и системы обслуживания внешнего долга в связи с вмешательством России в американские выборы, а также агрессией по отношению к Украине.

В рамках законопроекта о новых санкциях против России, американские сенаторы также предлагают наложить ограничения на сотрудников ФСБ из-за атаки украинских судов в Керченском проливе.

Напомним, Госдума России не собирается возвращать Крым Украине в обмен на снятие экономических санкций.

Ранее УНН также сообщал, что Евросоюз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Украинские Национальные Новости

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