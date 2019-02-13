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У Сенаті США підготували нові санкції проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. У Сенаті Сполучених Штатів Америки ініціюють новий пакет санкцій стосовно Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Сенатори, які представляють як Республіканську, так і Демократичну партію, в середу представлять законопроект, покликаний покарати Росію за втручання в президентські вибори США 2016 року і за агресію проти України, пише видання.

Санкції, які пропонують ввести, спрямовані проти російської банківської системи, енергетичного сектора і системи обслуговування зовнішнього боргу.

Законопроект вноситься сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Бобом Менендес як більш жорсткого варіанту законопроекту, який ці два законодавця представили в минулому році, але який не був прийнятий.

Як повідомляв УНН, в ЗМІ раніше з'являлася інформація про те, що Євросоюз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.

Нагадаємо, російський ринок акцій знизився на тлі новин про можливі санкції Євросоюзу і США за полон українських моряків в Керченській протоці.

Українські Національні Новини

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