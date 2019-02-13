Акции российских компаний подешевели из-за возможности новых санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Российский рынок акций снизился на фоне новостей о возможных санкциях Евросоюза и США за пленение украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
По данным торгов, индекс Мосбиржи снизился на 1,9%, а индекс Российской Торговой Системы - на 2%.
Акции Магнитогорского металлургического комбината уменьшились на 2,5%, расписки X5 Retail Group - на 3,2%, акции "Мечела" - на 2,5%, "Аэрофлота" - на 2,4%, "Новатэка" - на 2,4%, "Роснефти" - на 2,3%, "Газпрома" - на 2,2%.
Ранее УНН сообщал, что Евросоюз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.