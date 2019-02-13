Акції російських компаній подешевшали через можливість нових санкцій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Російський ринок акцій знизився на тлі новин про можливі санкції Євросоюзу і США через захоплення українських моряків у Керченській протоці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

За даними торгів, індекс Мосбіржі знизився на 1,9%, а індекс Російської Торговельної Системи - на 2%.

Акції Магнітогорського металургійного комбінату зменшилися на 2,5%, розписки X5 Retail Group - на 3,2%, акції "Мечела" - на 2,5%, "Аерофлоту" - на 2,4%, "Новатека" - на 2, 4%, "Роснафти" - на 2,3%, "Газпрому" - на 2,2%.

Раніше УНН повідомляв, що Євросоюз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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