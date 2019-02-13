В Сенате США подготовили новые санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Сенате Соединенных Штатов Америки инициируют новый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Сенаторы, представляющие как Республиканскую, так и Демократическую партию, в среду представят законопроект, призванный наказать Россию за вмешательство в президентские выборы США 2016 года и за агрессию против Украины, пишет издание.
Санкции, которые предлагают ввести, направлены против российской банковской системы, энергетического сектора и системы обслуживания внешнего долга.
Законопроект вносится сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Бобом Менендесом в качестве более жесткого варианта законопроекта, который эти два законодателя представили в прошлом году, но который не был принят.
Как сообщал УНН, в СМИ ранее появлялась информация о том, что Евросоюз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.
Напомним, российский рынок акций снизился на фоне новостей о возможных санкциях Евросоюза и США за пленение украинских моряков в Керченском проливе.