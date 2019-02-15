США і ЄС обговорили санкції проти Росії за дії у Керченській протоці

На жаль, інформації про якісь рішення стосовно можливості запровадження санкцій проти РФ нема.



Як повідомляв УНН, в Сенаті США готують санкції проти російської банківської системи, енергетичного сектора і системи обслуговування зовнішнього боргу в зв'язку з втручанням Росії у американські вибори, а також агресією по відношенню до України.

В рамках законопроекту про нові санкції проти Росії, американські сенатори також пропонують накласти обмеження на співробітників ФСБ через атаки українських судів в Керченській протоці.

Нагадаємо, Держдума Росії не збирається повертати Крим Україні в обмін на зняття економічних санкцій.



Раніше УНН також повідомляв, що Євросоюз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.