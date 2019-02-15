В ЕС согласовали санкции за инцидент на Азове против восьми человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Дипломаты ЕС согласовали введение санкций в отношении группы лиц, связанных с задержанием россиянами 24-х украинских моряков в районе Керченского пролива. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Дипломаты ЕС согласились наложить санкции на Россию за инцидент с Азовским морем. Запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении плюс-минус восьми человек, причастных к задержанию 24 украинских моряков, должно быть официально оформлено в ближайшие недели", - написал журналист.
Ранее сегодня он сообщил, что дипломаты ЕС в течение дня обсуждали вопрос о добавлении россиян в список санкций за происшествие в Азовском море.
Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Федерика Могерини обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.