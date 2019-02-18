ЄС може запровадити нові санкції проти Росії протягом кількох тижнів - Могеріні

"У нас буде обговорення ситуації в Україні. Щойно я зустрілась із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Це дуже важливо, особливо в той час, коли на підході – п’ята річниця подій Майдану. Я можу поділитись власними спогадами, тому що я сама перебувала в Україні в той час 5 років тому. Я дуже добре пам’ятаю сподівання, надії українських людей", - сказала Могеріні.



За її словами, Україна пройшла довгий шлях на шляху реформ та боротьби з корупцією завдяки рішучості українців і за підтримки ЄС.



"Ця підтримка зараз тут, вона продовжується, особливо у такий рік як цей – рік виборів. Для України буде надзвичайно важливо зберігати увагу на продовженні порядку денного реформ. Ми звичайно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначила високий представник ЄС.



Вона розповіла також, що мала зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим минулої п’ятниці у Мюнхені.



"Я знову дуже чітко дала зрозуміти нашу спільну позицію Європейського Союзу щодо наших очікувань – повної імплементації Мінських домовленостей. І, звичайно, деякі кроки, які ми ще не бачили з боку РФ щодо Азовського моря і Керченської протоки", - наголосила вона.



Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи очікувати від ЄС нових санкцій щодо Росії, Могеріні нагадала, що Європейський Союз за останні 5 років не лише запровадив санкції, але також зберіг спільну позицію щодо санкцій, які країни продовжують на постійній основі.



"Зважаючи на те, що ми не бачили імплементації Мінських угод, я завжди говорила із самого початку, що мета санкції – не щоб вони залишались завжди, але створити тиск, щоб вийти з ситуації. Тобто, мета санкцій – щоб вони були зняті, але ми не бачимо позитивних кроків, саме тому держави-члени весь цей час повторювали своє бажання зберегти їх, і так, можуть бути одностайні рішення у наступні кілька тижнів, пов’язані з останнім розвитком подій, як то були запроваджені нові санкції минулого року", - сказала вона.



Могеріні додала, що ЄС сподівається все ж побачити позитивний розвиток подій в Україні.



"Але наразі ми бачимо скоріш протилежне. Більш негативний розвиток подій на місцях, і доки це буде продовжуватись, я думаю, держави-члени залишаться об’єднаними в своїй підтримці санкцій – існуючий наразі і можливих нових", - додала вона.



Як повідомляв УНН, 18 лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні у форматі "Друзі України в ЄС+Україна" у Брюсселі розповів про українські реформи, ситуацію в контексті російської агресії, подякувавши за нові антиросійські санкції та вказавши на важливість продовження тиску для звільнення українців за гратами у РФ.