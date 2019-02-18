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ЕС может ввести новые санкции против России в течение нескольких недель - Могерини

ЕС может ввести новые санкции против России в течение нескольких недель - Могерини

Киев  •  УНН

 • 9621 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Европейский Союз может ввести новые санкции против России из-за агрессию в Украине в течение нескольких недель. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини, выступая перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"У нас будет обсуждение ситуации в Украине. Как только я встретилась с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Это очень важно, особенно в то время, когда на подходе - пятая годовщина событий Майдана. Я могу поделиться собственными воспоминаниями, потому что я сама находилась в Украине в то время 5 лет назад. Я очень хорошо помню надежды, надежды украинских людей", - сказала Могерини.

По ее словам, Украина прошла долгий путь на пути реформ и борьбы с коррупцией благодаря решимости украинцев и при поддержке ЕС.

"Эта поддержка сейчас здесь, она продолжается, особенно в такой год как этот - год выборов. Для Украины будет очень важно сохранять внимание на продолжении повестки дня реформ. Мы конечно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила высокий представитель ЕС.

Она рассказала также, что встречалась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в прошлую пятницу в Мюнхене.

"Я снова очень четко дала понять нашу общую позицию Европейского Союза относительно наших ожиданий - полной имплементации Минских договоренностей. И, конечно, некоторые шаги, которые мы еще не видели со стороны РФ в отношении Азовского моря и Керченского пролива", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли от ЕС новые санкции в отношении России, Могерини напомнила, что Европейский Союз за последние 5 лет не только ввел санкции, но также сохранил общую позицию по санкциям, которую страны продолжают на постоянной основе.

"Учитывая то, что мы не видели имплементации Минских соглашений, я всегда говорила с самого начала, что цель санкции - не, чтобы они оставались всегда, но создать давление, чтобы выйти из ситуации. То есть, цель санкций - чтобы они были сняты, но мы не видим позитивных шагов, поэтому государства-члены все это время повторяли свое желание сохранить их, и так, может быть единодушным решение в последующие несколько недель, связанное с последним развитием событий, как были введены новые санкции в прошлом году", - сказала она.

Могерини добавила, что ЕС надеется все же увидеть позитивное развитие событий в Украине.

"Но пока мы видим скорее обратное. Более негативное развитие событий на местах, и пока это будет продолжаться, я думаю, государства-члены останутся объединенными в своей поддержке санкций - существующий сейчас и возможных новых", - добавила она.

Как сообщал УНН, 18 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина" в Брюсселе рассказал об украинских реформах, ситуацию в контексте российской агрессии, поблагодарив за новые антироссийские санкции и указав на важность продолжения давления для освобождения украинцев за решеткой в РФ.

Украинские Национальные Новости

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