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Клімкін обговорив з друзям України у ЄС тиск на РФ для звільнення моряків

Клімкін обговорив з друзям України у ЄС тиск на РФ для звільнення моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні у форматі "Друзі України в ЄС+Україна" у Брюсселі розповів про українські реформи, ситуацію в контексті російської агресії, подякувавши за нові антиросійські санкції та вказавши на важливість продовження тиску для звільнення українців за гратами у РФ. Про це повідомила у понеділок речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає УНН.

"У ході засідання "Друзі України в ЄС+Україна" у Брюсселі Павло Клімкін поінформував міністрів про прогрес України у впровадженні реформ, ситуацію в контексті російської агресії, подякувавши за нові антиросійські санкції. Важливий подальший тиск для звільнення українських моряків та політв’язнів", - повідомила Зеленко у Twitter.

При цьому у прес-службі МЗС уточнили, що йшлося про прогрес реформ в Україні після Революції гідності, Азовське море, Крим, Донбас, санкції і спільні зусилля з припинення російської агресії.

Своєю чергою Павло Клімкін за підсумками зустрічі, яка, з його слів, пройшла у "щирій і надихаючій атмосфері", вказав: "Безпека і свобода навігації у районі Чорного моря та підтримка подальших амбітних європейських реформ в Україні".

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків після цього заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.

У ході засідання «Друзі України в ЄС+Україна» у Брюсселі @PavloKlimkin поінформував міністрів про прогрес України у впровадженні реформ, ситуацію в контексті рос.агресії, подякувавши за нові антиросійські санкції. Важливий подальший тиск для звільнення укр.моряків та політв’язнів pic.twitter.com/frflxvFsNC

— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) February 18, 2019

Enjoyed sincere and inspiring atmosphere this morning in Brussels when meeting colleagues.Great that real friends remain truly committed and #UnitedForUkraine. Security and freedom of navigation in #BlackSea region and supporting further ambitious European reforms in Ukraine pic.twitter.com/SZMn2cvvxj

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 18, 2019

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