Клімкін обговорив з друзям України у ЄС тиск на РФ для звільнення моряків

"У ході засідання "Друзі України в ЄС+Україна" у Брюсселі Павло Клімкін поінформував міністрів про прогрес України у впровадженні реформ, ситуацію в контексті російської агресії, подякувавши за нові антиросійські санкції. Важливий подальший тиск для звільнення українських моряків та політв’язнів", - повідомила Зеленко у Twitter.

При цьому у прес-службі МЗС уточнили, що йшлося про прогрес реформ в Україні після Революції гідності, Азовське море, Крим, Донбас, санкції і спільні зусилля з припинення російської агресії.

Своєю чергою Павло Клімкін за підсумками зустрічі, яка, з його слів, пройшла у "щирій і надихаючій атмосфері", вказав: "Безпека і свобода навігації у районі Чорного моря та підтримка подальших амбітних європейських реформ в Україні".

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. 24 українських моряків після цього заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.

