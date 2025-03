Климкин обсудил с друзьям Украины в ЕС давление на РФ для освобождения моряков

"В ходе заседания "Друзья Украины в ЕС+Украина" в Брюсселе Павел Климкин сообщил министрам о прогрессе Украины во внедрении реформ, ситуации в контексте российской агрессии, поблагодарив за новые антироссийские санкции. Важным является дальнейшее давление для освобождения украинских моряков и политзаключенных", - сообщила Зеленко в Twitter.

При этом в пресс-службе МИД уточнили, что речь шла о прогрессе реформ в Украине после Революции достоинства, Азовском море, Крыме, Донбассе, санкциях и совместных усилиях по прекращению российской агрессии.

В свою очередь Павел Климкин по итогам встречи, которая, по его словам, прошла в "искренней и вдохновляющей атмосфере", указал: "Безопасность и свобода навигации в районе Черного моря и поддержка дальнейших амбициозных европейских реформ в Украине".

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков после этого арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.

