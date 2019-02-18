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Климкин обсудил с друзьям Украины в ЕС давление на РФ для освобождения моряков

Климкин обсудил с друзьям Украины в ЕС давление на РФ для освобождения моряков

Киев  •  УНН

 • 8170 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании в формате "Друзья Украины в ЕС+Украина" в Брюсселе рассказал об украинских реформах, ситуации в контексте российской агрессии, поблагодарив за новые антироссийские санкции и указав на важность продолжения давления для освобождения украинцев за решеткой в РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает УНН.

"В ходе заседания "Друзья Украины в ЕС+Украина" в Брюсселе Павел Климкин сообщил министрам о прогрессе Украины во внедрении реформ, ситуации в контексте российской агрессии, поблагодарив за новые антироссийские санкции. Важным является дальнейшее давление для освобождения украинских моряков и политзаключенных", - сообщила Зеленко в Twitter.

При этом в пресс-службе МИД уточнили, что речь шла о прогрессе реформ в Украине после Революции достоинства, Азовском море, Крыме, Донбассе, санкциях и совместных усилиях по прекращению российской агрессии.

В свою очередь Павел Климкин по итогам встречи, которая, по его словам, прошла в "искренней и вдохновляющей атмосфере", указал: "Безопасность и свобода навигации в районе Черного моря и поддержка дальнейших амбициозных европейских реформ в Украине".

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. 24 украинских моряков после этого арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.

В ходе заседания «Друзья Украины в ЕС + Украина» в Брюсселе @PavloKlimkin проинформировал министров о прогрессе Украины во внедрении реформ, ситуацию в контексте рос.агресии, поблагодарив за новые антироссийские санкции. Важный дальнейшее давление для освобождения укр.морякив и политзаключенных pic.twitter.com/frflxvFsNC

- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) February 18, 2019

Enjoyed sincere and inspiring atmosphere this morning in Brussels when meeting colleagues.Great that real friends remain truly committed and #UnitedForUkraine . Security and freedom of navigation in #BlackSea region and supporting further ambitious European reforms in Ukraine pic.twitter.com/SZMn2cvvxj

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 18, 2019

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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