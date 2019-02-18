Польша поддерживает санкции против России

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в Брюсселе, что Польша поддерживает введение санкций против лиц, ответственных за агрессивные действия в отношении Украины в районе Азовского моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.