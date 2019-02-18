Польша поддерживает санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в Брюсселе, что Польша поддерживает введение санкций против лиц, ответственных за агрессивные действия в отношении Украины в районе Азовского моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"В целом мы поддерживаем то, что лица, которые привели к нарушению закона в Азовском море, будут как-то указаны и охвачены санкциями. Польша поддерживает эти действия. Сами фамилии обсуждали на уровне рабочих групп", - подчеркнул Чапутович.
Министры иностранных дел Европейского Союза в понедельник утром приняли участие в завтраке с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
"Традиционно я выразил поддержку Польши для суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Чапутович.
Он отметил, что во время встречи было обращено внимание на неприемлемые действия России а Азовском море и постоянную нехватку реакции на требования освобождения украинских моряков. Он добавил, что существуют тоже постоянные опасения, что Россия будет вмешиваться в президентские выборы в Украине.
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Шансы на дополнительные евросоюзные секторальные санкции являются скорее небольшим, но возможно окончательным консенсусом в деле введения ограничений против конкретных лиц, причастных к русской агрессии на Азове.
Напомним, министры иностранных дел стран Европейского Союза дали в понедельник зеленый свет на встрече в Брюсселе для ввода дополнительных санкций против России в связи с ее агрессией против Украины в районе Керченского пролива.
Ранее в ЕС заявили, что цель санкций - сделать так, чтобы они были сняты.
Напомним, 18 февраля Евросоюз согласовал "азовский пакет санкций".
Как сообщал УНН, ранее дипломаты ЕС согласовали введение санкций в отношении группы лиц, связанных с задержанием россиянами 24-х украинских моряков в районе Керченского пролива.