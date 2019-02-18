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В ЄС назвали умови скасування санкцій проти РФ

В ЄС назвали умови скасування санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Російська Федерація має поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також в повній мірі виконувати Мінські домовленості, якщо вона прагне скасування європейських санкцій. Про це заявила високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні під час брифінгу у Брюсселі після зустрічі на рівні міністрів закордонних справ ЄС, передає кореспондент УНН.

"По-перше, поважати міжнародне право, поважати територіальну цілісність та суверенітет України та повністю виконувати Мінські домовленості. Вони мають повністю виконуватись з обох боків, це очевидно, але Росія особливо відповідальна за це, і вона про це знає. Під час моєї останньої бесіди з міністром закордонних справ Лавровим (Сергієм Лавровим - ред.) про це минулої п’ятниці", - сказала Могеріні, відповідаючи на запитання про те, за яких умов санкції проти РФ можуть бути скасовані.

Раніше у ЄС заявили, що мета санкцій – зробити так, щоб вони були зняті.

Нагадаємо, 18 лютого Євросоюз узгодив "азовський пакет санкцій".

Як повідомляв УНН, раніше дипломати ЄС погодили введення санкцій щодо групи осіб, пов'язаних із затриманням росіянами 24-х українських моряків у районі Керченської протоки.

Українські Національні Новини

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