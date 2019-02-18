В ЄС назвали умови скасування санкцій проти РФ

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Російська Федерація має поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також в повній мірі виконувати Мінські домовленості, якщо вона прагне скасування європейських санкцій. Про це заявила високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні під час брифінгу у Брюсселі після зустрічі на рівні міністрів закордонних справ ЄС, передає кореспондент УНН.