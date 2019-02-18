В ЕС назвали условия отмены санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Российская Федерация должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в полной мере выполнять Минские договоренности, если она стремится к отменн европейских санкций. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини во время брифинга в Брюсселе после встречи на уровне министров иностранных дел ЕС, передает корреспондент УНН.
"Во-первых, уважать международное право, уважать территориальную целостность и суверенитет Украины и полностью выполнять Минские договоренности. Они должны полностью выполняться с обеих сторон, это очевидно, но Россия особенно ответственна за это, и она об этом знает. Во время моей последней беседы с министром иностранных дел Лавровым (Сергеем Лавровым - ред.) об этом в прошлую пятницу ", - сказала Могерини, отвечая на вопрос о том, при каких условиях санкции против РФ могут быть отменены.
Ранее в ЕС заявили, что цель санкций - сделать так, чтобы они были сняты.
Напомним, 18 февраля Евросоюз согласовал "азовский пакет санкций".
Как сообщал УНН, ранее дипломаты ЕС согласовали введение санкций в отношении группы лиц, связанных с задержанием россиянами 24-х украинских моряков в районе Керченского пролива.