Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 40357 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 47179 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 35952 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 38597 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 39646 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 54735 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37451 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 45603 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 85793 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Половина боїв - на Покровському та Олександрівському напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень, половина з яких припала на Покровський та Олександрівський напрямки. Ворог здійснив 2 ракетні удари, 100 авіаційних ударів та 4553 обстріли, залучивши 6184 дрони-камікадзе.

Половина боїв - на Покровському та Олександрівському напрямках: карта від Генштабу

До половини зі 178 боїв на фронті за минулу добу сталося на двох напрямках - Покровському та Олександрівському, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 17 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом за вчора зафіксовано 178 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 553 обстріли, з них 118 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 29 керованих бомб, здійснив 228 обстрілів, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів.

Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу17.10.25, 07:45 • 2350 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Костянтинівка
Краматорськ