Політичні справи НАБУ все частіше розвалюють у суді - політолог

Останнім часом справи НАБУ і САП, у яких прослідковується політичний підтекст, розвалюються у суді. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Руслан Бортник.

Останнім часом набрала тенденція збільшення кількості скасувань обвинувачень і виправдання у ВАКС тих осіб, які мають не просто якісь корупційні звинувачення, а (справи проти них – ред.) мали політичний підтекст, - зазначив Бортник.

Експерт підкреслив, що звісно у кожній справі потрібно розбиратися окремо щодо причин, які приводять до зняття обвинувачень і виправдувальних вироків. Однак, успіх чи не успіх судового розгляду дуже залежить від якості слідства, якості зібраних доказів, сформованого обвинувачення стороною слідства.

Нагадаємо

Днями Вищий антикорупційний суд скасував підозру НАБУ колишньому нардепу Олександру Грановському, яку йому оголосили ще у жовтні 2022 року.

І це лише один з яскравих прикладів того, як справи антикорупційних органів розвалюються в судах. Ще одним наочним прикладом є справи антикорупціонерів проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Він неодноразово заявляв про те, що детективи однобоко ставилися до справи проти нього через політичну заангажованість. Обидві справи проти нього розвалилися у судах, однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Схоже, подібна ситуація буде і зі справою НАБУ проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського, якого звинуватили у тому, що він вісім років тому сприяв ветеранам АТО у приватизації земельних ділянок у Сумській області. На думку детективів, ці землі були у користуванні Національної аграрної академії (НААН) і не могли бути приватизованими.

Проте версію детективів спростував Верховний суд, який постановив відсутність прав НААН на ці землі, а також експерти, які дослідили історичну хронологію цих земель аж з 50-років минулого століття і також наголосили, що ці землі ніяк не могли потрапити в земельний банк НААН.

Ймовірно, довгий час НААН міг користуватися землею, яку самозахопив і вважав її своєю. Про це свідчать зокрема матеріали деяких кримінальних проваджень, де співробітники НААН звинувачувалися у самозахопленні інкримінованих Сольському та ветеранам АТО земель . Ці землі НААН здавав у приховану оренду фермерам для вирощування їх врожаїв, хоча це прямо заборонено робити.



Тож наразі головна інтрига справи НАБУ проти ексміністра Сольського - чи зможуть детективи довести своє припущення, що землі дійсно перебували у користуванні НААН. Якщо не зможуть, а вірогідність велика - ексміністр буде виправданий.

Заяви про необ’єктивність та політичну заангажованість детективів НАБУ останнім часом почали лунати і з вуст керівництва бюро. Причиною цьому стало те, що антикорупціонери розпочали розслідування проти першого заступника директора НАБУ Гізо Углави. Він, лише після того, як опинився по той бік слідства, визнав наявність серйозних проблем під час розслідування, яке проводять антикорупціонери, та зазначив, що у бюро зосереджені не на встановлені істини, а на досягненні "зовнішніх цілей".