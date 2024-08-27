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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Политические дела НАБУ все чаще разваливают в суде - политолог

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 13:26  •  21401 просмотра

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Политолог Руслан Бортник отмечает тенденцию увеличения оправдательных приговоров по делам НАБУ с политическим подтекстом. Эксперт подчеркивает важность качества следствия и собранных доказательств для успеха судебного разбирательства.

В последнее время дела НАБУ и САП, в которых прослеживается политический подтекст, разваливаются в суде. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Руслан Бортник.

В последнее время набрала тенденция увеличения количества отмен обвинений и оправдания в ВАКС тех лиц, которые имеют не просто какие-то коррупционные обвинения, а (дела против них - ред.) имели политический подтекст,

- отметил Бортник.

Эксперт подчеркнул, что конечно в каждом деле нужно разбираться отдельно относительно причин, которые приводят к снятию обвинений и оправдательных приговоров. Однако, успех или не успех судебного разбирательства очень зависит от качества следствия, качества собранных доказательств, сформированного обвинения стороной следствия.

Напомним

На днях Высший антикоррупционный суд отменил подозрение НАБУ бывшему нардепу Александру Грановскому, которое ему объявили еще в октябре 2022 года.

И это лишь один из ярких примеров того, как дела антикоррупционных органов разваливаются в судах. Еще одним наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической ангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Похоже, подобная ситуация будет и с делом НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которого обвинили в том, что он восемь лет назад способствовал ветеранам АТО в приватизации земельных участков в Сумской области. По мнению детективов, эти земли были в пользовании Национальной аграрной академии (НААН) и не могли быть приватизированы.

Однако версию детективов опроверг Верховный суд, который постановил отсутствие прав НААН на эти земли, а также эксперты, которые исследовали историческую хронологию этих земель аж с 50-х годов прошлого века и также отметили, что эти земли никак не могли попасть в земельный банк НААН.

Вероятно, долгое время НААН мог пользоваться землей, которую самозахватил и считал ее своей. Об этом свидетельствуют в частности материалы некоторых уголовных производств, где сотрудники НААН обвинялись в самозахвате инкриминируемых Сольскому и ветеранам АТО земель. Эти земли НААН сдавал в скрытую аренду фермерам для выращивания их урожаев, хотя это прямо запрещено делать.

Поэтому сейчас главная интрига дела НАБУ против экс-министра Сольского - смогут ли детективы доказать свое предположение, что земли действительно находились в пользовании НААН. Если не смогут, а вероятность велика - экс-министр будет оправдан.

Заявления о необъективности и политической ангажированности детективов НАБУ в последнее время начали звучать и из уст руководства бюро. Причиной этому стало то, что антикоррупционеры начали расследование против первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы. Он, только после того, как оказался по ту сторону следствия, признал наличие серьезных проблем в ходе расследования, которое проводят антикоррупционеры, и отметил, что в бюро сосредоточены не на установлении истины, а на достижении "внешних целей".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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