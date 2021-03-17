Політолог: земельна реформа повторить сумний досвід приватизації 90-х

Цитата

“Об’єктивно — старт земельної реформи під зривом. Законодавча база не готова для відкриття повноцінного ринку землі, що створює загрозу корупційних схем, коли землі будуть просто сірими тіньовими схемами масово розкрадатися. Глава аграрного комітету Микола Сольський — один із тих, хто винен у цій ситуації, а ще — Мінекономіки та всі профільні державні комітети. Це комплексна вина. І в цій ситуації мені здається, що створена корпоративна домовленість на верхівці: зробити „сірий“ запуск земель і щоб ключовим інвестором не зміг стати зовнішній, який зміг би сюди прийти і принести інвестиції та технології, а внутрішній — з метою все розпродати за великі гроші. Думаю, що ми повторимо сумний досвід приватизації 90-х років”, — розповів політолог.

Деталі

На переконання Тарана, існує ймовірність, що найближчим часом можуть зняти голову аграрного комітету Миколу Сольського у якості відповідального за провалену земельну реформу.

“Із великою ймовірністю голову комітету можуть зняти. Виставити цапом-відбувайлом за провал земельної реформи — і зняти. Хтось же має публічно відповідальність нести”, — вважає політолог.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко заявив, що голова аграрного комітету Микола Сольський є співвласником компанії, яка має майже 50 тисяч га землі. Тому, на його думку, не дивно, що вся агарна політика проводиться виключно для великих аграрних компаній і латифундистів, бо на ключових аграрних посадах знаходяться люди з власними бізнесовими інтересами. Він також зауважив, що від відкриття ринку землі не варто чекати інвестицій.

Раніше члени аграрного комітету Верховної Ради проголосували за висловлення недовіри голові комітету Миколі Сольському та його відкликання з посади. Наразі питання залишається не вирішеним ні Верховною Радою, ні “Слугою народу”.