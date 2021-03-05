Аграрії розгублені та думають, як виживати: Івченко розповів про настрої фермерів за 4 місяці до відкриття ринку землі

ukru
21:00 • 33515 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 72541 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 59657 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101109 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 68428 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97713 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116674 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144753 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184231 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312277 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104158 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102066 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105702 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101317 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 97245 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 60641 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312275 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246257 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339915 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64595 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110202 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110983 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107939 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121370 перегляди
Актуальне
Аграрії розгублені та думають, як виживати: Івченко розповів про настрої фермерів за 4 місяці до відкриття ринку землі

Аграрії розгублені та думають, як виживати: Івченко розповів про настрої фермерів за 4 місяці до відкриття ринку землі

Київ • УНН

 • 49362 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Залишись чотири місяці до відкриття ринку землі. Які настрої панують серед аграріїв та яким чином вони готуються до початку нових процесів на українській землі, УНН у коментарі розповів народний депутат аграрного комітету Вадим Івченко.

Цитата:

“Залишилось 4 місяці до відкриття ринку землі, але досі не прийняті відповідні закони. Досі не створений відповідний фонд підтримки фермерів під час купівлі землі, досі немає правил продажу землі, досі немає зрозумілого кредитування з боку банків, що було обіцяно при відкритті ринку землі. Це означає, що наших фермерів і аграріїв просто обманули: пообіцяли їм все, щоб вони були за відкриття ринку землі, а насправді сьогодні цей ринок буде працювати виключно для тих, хто зможе взяти кредити та хто має кошти, або хто може взяти дешеві кошти за кордоном”, — розповів Івченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нардеп Івченко: важливо захистити фермерські господарства напередодні відкриття ринку землі

Деталі

За його словами, в аграрній сфері серед фермерів зараз панують розгублені настрої, адже ніхто до кінця не знає і не розуміє механізмів і правил роботи ринку землі, а також не уявляє, яким чином можна захистити себе та свої інтереси в цій ситуації.

“Аграрій зараз думає, як вижити та знайти кошти під час посівної, аграрій думає, як він буде захищати свою землю і своїх пайовиків від посягання інших людей під час купівлі землі, аграрій не знає правил і не може сьогодні накопичувати кошти через те, що все зараз буде витрачатися на посівну. Тому ні про який розвиток сільського господарства мова не йде”, — зазначив Вадим Івченко.

Парламентар вкотре наголосив, що оманливо думати про можливі великі інвестиції з відкриттям ринку землі.

“Мова не йде про те, що будуть збільшені інвестиції у сільське господарство через відкриття ринку землі. Ні уряд, ні Рада нічого не роблять для підтримки малого і середнього товаровиробника: уся політика проводиться виключно для великих аграрних компаній і латифундистів. Це не дивно, бо сам голова аграрного комітету Микола Сольський є співвласником компанії, яка має майже 50 тисяч га землі”, — розповів нардеп.

При цьому Івченко звернув увагу на те, що без підтримки маленького фермера в жодному разі не можна відкривати ринок землі, бо натомість вони втратять цю землю на користь латифундистів, тож у виграші залишаться виключно великі аграрні холдинги.

Нагадаємо, раніше президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що фермерство має стратегічне значення для України, але при владі не переймаються його підтримкою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79