Аграрії розгублені та думають, як виживати: Івченко розповів про настрої фермерів за 4 місяці до відкриття ринку землі

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“Залишилось 4 місяці до відкриття ринку землі, але досі не прийняті відповідні закони. Досі не створений відповідний фонд підтримки фермерів під час купівлі землі, досі немає правил продажу землі, досі немає зрозумілого кредитування з боку банків, що було обіцяно при відкритті ринку землі. Це означає, що наших фермерів і аграріїв просто обманули: пообіцяли їм все, щоб вони були за відкриття ринку землі, а насправді сьогодні цей ринок буде працювати виключно для тих, хто зможе взяти кредити та хто має кошти, або хто може взяти дешеві кошти за кордоном”, — розповів Івченко.

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За його словами, в аграрній сфері серед фермерів зараз панують розгублені настрої, адже ніхто до кінця не знає і не розуміє механізмів і правил роботи ринку землі, а також не уявляє, яким чином можна захистити себе та свої інтереси в цій ситуації.

“Аграрій зараз думає, як вижити та знайти кошти під час посівної, аграрій думає, як він буде захищати свою землю і своїх пайовиків від посягання інших людей під час купівлі землі, аграрій не знає правил і не може сьогодні накопичувати кошти через те, що все зараз буде витрачатися на посівну. Тому ні про який розвиток сільського господарства мова не йде”, — зазначив Вадим Івченко.

Парламентар вкотре наголосив, що оманливо думати про можливі великі інвестиції з відкриттям ринку землі.

“Мова не йде про те, що будуть збільшені інвестиції у сільське господарство через відкриття ринку землі. Ні уряд, ні Рада нічого не роблять для підтримки малого і середнього товаровиробника: уся політика проводиться виключно для великих аграрних компаній і латифундистів. Це не дивно, бо сам голова аграрного комітету Микола Сольський є співвласником компанії, яка має майже 50 тисяч га землі”, — розповів нардеп.

При цьому Івченко звернув увагу на те, що без підтримки маленького фермера в жодному разі не можна відкривати ринок землі, бо натомість вони втратять цю землю на користь латифундистів, тож у виграші залишаться виключно великі аграрні холдинги.

Нагадаємо, раніше президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що фермерство має стратегічне значення для України, але при владі не переймаються його підтримкою.