Політолог: долучення України до “Європейського Шовкового шляху” - демонстрація підтримки з боку Європи

Цитата:

“Мотивом долучення України до цієї ініціативи може стати демонстрація бажання Європи залишити Україну у сфері свого впливу. І також продемонструвати Україні свою готовність (але поки що помірковану) щодо майбутньої інтеграції України в єдиний європейський простір. Очевидно, що Україна поки не готова ні до вступу до НАТО, ні до вступу до Євросоюзу, і сам Євросоюз відчуває достатньо непрості часи. Але втрачати Україну для Європи не можна, тому це гарна альтернатива продемонструвати зворотну відповідь на наше бажання європейської інтеграції, продемонструвати те, що Європа готова підтримати український зовнішній політичний вибір, залишити для себе можливість зворотного транзиту, залишити можливість відкритих інвестицій”, — розповів Дзівідзінський.

Деталі

На думку політолога, на шляху до глобальних планів і цілей, проект “Європейський Шовковий шлях” є більш ніж вдалим інструментом.

“У підсумку можу сказати, що при будь-якому способі реалізації це є позитивною ідеєю. Це чудова можливість для України розвиватися та інтегруватися”, — вважає Дзівідзінський.

Доповнення

Нагадаємо, що новопризначений посол проекту “Європейський Шовковий шлях” і уповноважений представник Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку Вадим Івченко наголосив на важливості цих ініціатив у налагодженні економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей.

“Для нас важливо, що ми обрали цей "Європейський Шовковий шлях“ саме як інформаційний майданчик для розповсюдження європейських цінностей в культурі, освіті, економіці, екології безпосередньо на схід. Через Україну ми плануємо іти далі безпосередньо в Грузію, в Азербайджан і далі на Схід. (...) Ми вже почали тісно працювати щодо налагодження економічної співпраці європейських компаній і українського бізнесу, ми вже почали співпрацю із федерацією роботодавців України та був підписаний відповідний меморандум, і ми далі плануємо розвивати нашу співпрацю як у культурній, так і в економічній сферах в Україні”, — наголосив Івченко.