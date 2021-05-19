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Politico дізналося про намір США затримати будівництво "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Держдепартамент США виступає за введення санкцій проти чотирьох суден, задіяних в будівництві російського газопроводу “Північний потік-2”, і чотирьох пов’язаних з ними компаній. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, передає УНН.

Politico дізналося про намір США затримати будівництво "Північного потоку-2"

Що відомо

Ця ініціатива буде включена до звіту Держдепу, яке відомство надасть в конгрес в середу, 19 травня. Співрозмовники газети не уточнили, про які саме організаціях йде мова. Джерела видання вважають, що обмежувальні заходи проти суднобудівних компаній затримають будівництво газопроводу. Противники проекту також розраховують на підтримку з боку Німеччини: вони очікують, що німецька партія “Зелені”, яка виступає проти “Північного потоку-2”, отримає місця в парламенті за підсумками виборів у вересні.

Джерела Politico підтвердили дані порталу Axios, згідно з якими адміністрація президента Джо Байдена планує відмовитися від санкцій проти оператора газопроводу — компанії Nord Stream 2 AG, і її виконавчого директора Маттіаса Варніга. Цей крок, як пише газета, швидше за все викличе критику з боку конгресменів, які наполягають, що діяльність компанії підпадає під санкції в рамках закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), який був прийнятий в 2019 році.

Що передувало

Axios раніше відзначав, що держдеп не застосовуватиме санкції проти оператора “Північного потоку-2” і Варніга, пославшись на національні інтереси США. Високопоставлені співробітники американської адміністрації вважають, що єдиний спосіб зупинити проект, який завершений на 95%, — це ввести санкції проти кінцевих споживачів газу в Німеччині. При цьому, вказувало видання, влада США не хочуть розривати відносини з ФРН через “Північного потоку-2”.

Представник держдепартаменту не став коментувати інформацію про відмову від санкцій щодо Nord Stream 2 AG, пише Politico. “Адміністрація Байдена ясно дала зрозуміти, що газопровід „Північний потік — 2 “- це російський геополітичний проект, який загрожує європейській енергетичній безпеці, а також безпеці України і східних союзників і партнерів по НАТО”, — заявив він. За словами співробітника держдепу, США продовжать вивчати організації, задіяні в будівництві газопроводу, і компанії, що беруть участь в проекті, ризикують потрапити під санкції.

Незабаром після того, як вийшла стаття Axios, держдепартамент повідомив про телефонну розмову держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. В ході бесіди Блінкен підкреслив прихильність Сполучених Штатів співпраці з союзниками і партнерами “для протидії спробам Росії підірвати колективну безпеку”, і в зв’язку з цим заявив, що Вашингтон виступає проти трубопроводу.

Доповнення

Робота над суперечливим трубопроводом по дну Балтійського моря “Північний потік — 2” у водах Данії майже завершена. У водах Німеччини бракує менше 20 кілометрів.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд у Берліні стверджує, що “Північний потік — 2” є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.

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