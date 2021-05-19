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Politico узнало о намерении США задержать строительство "Северного потока-2"

Киев • УНН

 • 15879 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Госдепартамент США выступает за введение санкций против четырех судов, задействованных в строительстве российского газопровода “Северный поток-2”, и четырех связанных с ними компаний. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает УНН.

Politico узнало о намерении США задержать строительство "Северного потока-2"

Что известно

Эта инициатива будет включена в отчет Госдепа, который ведомство предоставит в Конгресс в среду, 19 мая. Собеседники газеты не уточнили, о каких именно организациях идет речь. Источники издания считают, что ограничительные меры против судостроительных компаний задержат строительство газопровода. Противники проекта также рассчитывают на поддержку со стороны Германии: они ожидают, что немецкая партия “Зеленые”, которая выступает против “Северного потока-2”, получит места в парламенте по итогам выборов в сентябре.

Источники Politico подтвердили данные портала Axios, согласно которым администрация президента Джо Байдена планирует отказаться от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Этот шаг, как пишет газета, скорее всего вызовет критику со стороны конгрессменов, настаивающих, что деятельность компании подпадает под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), который был принят в 2019 году.

Что предшествовало

Axios ранее отмечал, что госдеп не будет применять санкции против оператора “Северного потока-2” и Варнига, сославшись на национальные интересы США. Высокопоставленные сотрудники американской администрации считают, что единственный способ остановить проект, который завершен на 95% — это ввести санкции против конечных потребителей газа в Германии. При этом, указывало издание, власти США не хотят разрывать отношения с ФРГ за “Северного потока-2”.

Представитель госдепартамента не стал комментировать информацию об отказе от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, пишет Politico. “Администрация Байдена ясно дала понять, что газопровод „Северный поток — 2“ — это российский геополитический проект, который угрожает европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины и восточных союзников и партнеров по НАТО”, — заявил он. По словам сотрудника госдепа США продолжат изучать организации, задействованные в строительстве газопровода, и компании, участвующие в проекте, рискуют попасть под санкции.

Вскоре после того, как вышла статья Axios, госдепартамент сообщил о телефонном разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. В ходе беседы Блинкен подчеркнул приверженность Соединенных Штатов сотрудничества с союзниками и партнерами “для противодействия попыткам России подорвать коллективной безопасности”, и в связи с этим заявил, что Вашингтон выступает против трубопровода.

Дополнение

Работа над противоречивым трубопроводом по дну Балтийского моря “Северный поток — 2” в водах Дании почти завершена. В водах Германии не хватает менее 20 километров.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вместо этого правительство в Берлине утверждает, что “Северный поток — 2” является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.

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