Похорон президента Раїсі: у столиці Ірану збираються натовпи людей
Київ • УНН
Десятки тисяч іранців зібралися в центрі Тегерана на церемонію похорону президента Ібрагіма Раїсі, який загинув в авіакатастрофі.
Десятки тисяч іранців зібралися рано у середу, 22 травня, в центрі столиці Тегерана, щоб взяти участь у церемонії похорону президента Ібрагіма Раїсі. Про це пише AFP та Al Jazeera, передає УНН.
Деталі
Десятки тисяч іранців зібралися рано в середу в центрі Тегерана, щоб віддати останню шану президенту Ірану Ебрагіму Раїсі, який загинув у неділю в авіакатастрофі. Жителі Тегерана отримували на телефони повідомлення із закликом "прибути на похорони мученика".
Також повідомляється, що люди згуртувалися навколо Тегеранського університету, де верховний лідер Ісламської Республіки аятола Алі Хаменеї має очолити молитву на церемонії прощання з Ебрагімом Раїсі. Після закінчення молитви процесії повинні сходитися до площі Енгелаб, що в центрі міста.
Довідка
Раїсі було 63 роки. Він був ультраконсервативним політиком. Раїсі прийшов до влади у 2021 році, змінивши на посаді глави Ірану поміркованішого Хасана Рухані.
Народився в 1960 році в другому за розміром місті країни – Мешхеді. Його родина була дуже релігійною, це наклало відбиток на подальший шлях Раїсі – він здобув ґрунтовну богословську освіту і титул Ходжатолеслам, що буквально означає "авторитет в ісламі". У релігійній ієрархії Ірану ця посада є другою після аятолли.
Нагадаємо
Раісі та кілька інших офіційних осіб, включаючи міністра закордонних справ Ірану та губернатора провінції, були на борту гвинтокрила, який впав 19 травня, у провінції Східний Азербайджан на півночі Ірану.
Верховний лідер Ірану Хаменеї оголосив п'ятиденну національну жалобу. У Тебрізі, столиці Східного Азербайджану відбулася прощальна процесія. Вибори наступника Раїсі відбудуться 28 червня.
Міністр оборони Італії госпіталізований через проблеми з серцем22.05.24, 06:41 • 30066 переглядiв