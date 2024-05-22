Похорон президента Раїсі: у столиці Ірану збираються натовпи людей

ukenru
14:28 • 81592 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 79330 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 88944 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 86177 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 97352 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 97726 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 123852 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 140609 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142160 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 280290 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.9 м/с
46 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 77084 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 68804 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 79530 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 72366 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 67444 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 81639 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 280319 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 383859 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 397087 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 310683 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 31291 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 30771 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 71613 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 87207 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 97689 перегляди
Актуальне
Похорон президента Раїсі: у столиці Ірану збираються натовпи людей

Похорон президента Раїсі: у столиці Ірану збираються натовпи людей

Київ • УНН

 • 20281 перегляди

Десятки тисяч іранців зібралися в центрі Тегерана на церемонію похорону президента Ібрагіма Раїсі, який загинув в авіакатастрофі.

Десятки тисяч іранців зібралися рано у середу, 22 травня, в центрі столиці Тегерана, щоб взяти участь у церемонії похорону президента Ібрагіма Раїсі. Про це пише AFP та Al Jazeera, передає УНН.

Деталі

Десятки тисяч іранців зібралися рано в середу в центрі Тегерана, щоб віддати останню шану президенту Ірану Ебрагіму Раїсі, який загинув у неділю в авіакатастрофі. Жителі Тегерана отримували на телефони повідомлення із закликом "прибути на похорони мученика".

Також повідомляється, що люди згуртувалися навколо Тегеранського університету, де верховний лідер Ісламської Республіки аятола Алі Хаменеї має очолити молитву на церемонії прощання з Ебрагімом Раїсі. Після закінчення молитви процесії повинні сходитися до площі Енгелаб, що в центрі міста.

Image

Довідка

Раїсі було 63 роки. Він був ультраконсервативним політиком. Раїсі прийшов до влади у 2021 році, змінивши на посаді глави Ірану поміркованішого Хасана Рухані.

Народився в 1960 році в другому за розміром місті країни – Мешхеді. Його родина була дуже релігійною, це наклало відбиток на подальший шлях Раїсі – він здобув ґрунтовну богословську освіту і титул Ходжатолеслам, що буквально означає "авторитет в ісламі". У релігійній ієрархії Ірану ця посада є другою після аятолли.

Нагадаємо

Раісі та кілька інших офіційних осіб, включаючи міністра закордонних справ Ірану та губернатора провінції, були на борту гвинтокрила, який впав 19 травня, у провінції Східний Азербайджан на півночі Ірану.

Image

Верховний лідер Ірану Хаменеї оголосив п'ятиденну національну жалобу. У Тебрізі, столиці Східного Азербайджану відбулася прощальна процесія. Вибори наступника Раїсі відбудуться 28 червня.

Міністр оборони Італії госпіталізований через проблеми з серцем22.05.24, 06:41 • 30066 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40