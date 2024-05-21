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В Ірані повідомили дату виборів нового президента

В Ірані повідомили дату виборів нового президента

Київ • УНН

 • 26121 перегляди

Іран оголосив 28 червня датою виборів нового президента після загибелі президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.

Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово, внаслідок загибелі очільника країни Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі Про це інформує державна іранська інформагенція IRNA, передає УНН.

Деталі

Вказано, що очільники гілок влади, дослідивши терміни виборчого процесу, обрали 28 червня датою виборів нового очільника країни. Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії триватиме з 12 по 27 червня.

Стаття 131 Конституції Ісламської Республіки Іран передбачає формування ради для управління виконавчими справами країни терміном на 50 днів і підготовку до президентських виборів

йдеться у повідомленні.

Аятола Сейєд Ібрагім Раїсі був восьмим президентом Ірану, який був обраний на посаду на 13-х президентських виборах у 2021 році.

Смерть президента Ірану: авіакатастрофа сталася через технічну несправність вертольота20.05.24, 19:38 • 22569 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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