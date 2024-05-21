В Ірані повідомили дату виборів нового президента
Київ • УНН
Іран оголосив 28 червня датою виборів нового президента після загибелі президента Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.
Ірані повідомили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово, внаслідок загибелі очільника країни Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі Про це інформує державна іранська інформагенція IRNA, передає УНН.
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Вказано, що очільники гілок влади, дослідивши терміни виборчого процесу, обрали 28 червня датою виборів нового очільника країни. Реєстрація кандидатів відбуватиметься з 30 травня по 3 червня, а період передвиборчої кампанії триватиме з 12 по 27 червня.
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Аятола Сейєд Ібрагім Раїсі був восьмим президентом Ірану, який був обраний на посаду на 13-х президентських виборах у 2021 році.
Смерть президента Ірану: авіакатастрофа сталася через технічну несправність вертольота20.05.24, 19:38 • 22569 переглядiв