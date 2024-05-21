В Иране сообщили дату выборов нового президента

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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iranИран
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  130644 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  118649 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  189953 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  179663 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190666 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162544 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121162 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125391 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135572 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125701 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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15 мая 2024, 10:00  •  372324 просмотра

В Иране сообщили дату выборов нового президента

Иран объявил 28 июня датой выборов нового президента после гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе.

политика •   •  542 просмотра
В Иране сообщили дату выборов нового президента

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе во время воздушной тревоги из-за российских атак ударными беспилотниками типа "шахед" прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Война •   •  5594 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе слышны взрывы

Четыре человека были ранены в результате ударов беспилотников по Харькову, некоторые из них страдали от острых стрессовых реакций, а в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в регионе.

Война •   •  5862 просмотра
В Одессе слышны взрывы

Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist

Российские войска планировали майское наступление с целью частичного окружения Харькова, атакуя с обеих сторон Печенежского водохранилища, но были остановлены украинской обороной, которая не достигла своей цели.

Война •   •  8434 просмотра
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist

Китай вывел в космос четыре новых спутника

Китай успешно запустил на околоземную орбиту четыре оптических спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением под названием Beijing-3C с помощью ракеты-носителя Long March-2D.

Новости Мира •   •  7783 просмотра
Китай вывел в космос четыре новых спутника

Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО

Партнеры по НАТО поддерживают инициативу Германии по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны через финансовые и технические взносы.

Война •   •  8284 просмотра
Страны НАТО поддержали инициативу Германии по обеспечению Украины средствами ПВО

В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России

Девять человек были арестованы в Польше за совершение диверсий по приказу России, включая избиение и попытки поджога.

политика •   •  9094 просмотра
В Польше арестовали девять человек за диверсии в пользу России

Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState

Российские войска ложно утверждают, что заняли село Белогоровка, но украинские десантники из 81-й аэромобильной бригады за последние два дня уничтожили или вывели из строя 6 танков и 9 бронемашин.

Война •   •  9976 просмотра
Россияне распространяют неправду о занятиях Белогоровки - DeepState

Растрата 251 млн грн при закупке бронежилетов: будут судить 4 человек

Четырех человек будут судить за растрату 251 миллиона гривен, выделенных на закупку бронежилетов для военных, вместо которых средства были присвоены.

политика •   •  10773 просмотра
Растрата 251 млн грн при закупке бронежилетов: будут судить 4 человек

Ученый объяснил символ на боксерских перчатках Усика в бою с Фьюри

По словам главы Украинского института национальной памяти, на боксерских перчатках Александра Усика была монограмма Иисуса Христа с греческими буквами альфа и омега - христианский символ 1600-1700-летней давности, символизирующий христианство и его основателя.

спорт •   •  11258 просмотра
Ученый объяснил символ на боксерских перчатках Усика в бою с Фьюри