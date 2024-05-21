В Иране сообщили дату выборов нового президента

Иране сообщили дату выборов нового президента, которые будут проводить вне очереди, в результате гибели главы страны Ибрагима Раиси в авиакатастрофе Об этом информирует государственное иранское информагентство IRNA, передает УНН.

Детали

Указано, что руководители ветвей власти, исследовав сроки избирательного процесса, выбрали 28 июня датой выборов нового главы страны. Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании продлится с 12 по 27 июня.

Статья 131 Конституции Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета для управления исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам говорится в сообщении.

Аятолла Сейед Ибрагим Раиси был восьмым президентом Ирана, который был избран на должность на 13-х президентских выборах в 2021 году.

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