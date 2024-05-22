Похороны президента Раиси: в столице Ирана собираются толпы людей

Десятки тысяч иранцев собрались рано в среду, 22 мая, в центре столицы Тегерана, чтобы принять участие в церемонии похорон президента Ибрагима Раиси. Об этом пишет AFP и Al Jazeera, передает УНН.

детали

Десятки тысяч иранцев собрались рано утром в среду в центре Тегерана, чтобы отдать дань уважения президенту Ирана Ибрагиму Раисе, который погиб в воскресенье в авиакатастрофе. Жители Тегерана получали на телефоны сообщение с призывом "прибыть на похороны мученика".

Также сообщается, что люди сплотились вокруг Тегеранского университета, где верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи должен возглавить молитву на церемонии прощания с Эбрагимом Раиси. По окончании молитвы процессии должны сходиться к площади Энгелаб, что в центре города.

справка

Раисе было 63 года. Он был ультра консервативным политиком. Раиси пришел к власти в 2021 году, сменив на посту главы Ирана более умеренного Хасана Рухани.

Родился в 1960 году во втором по размеру городе страны – Мешхеде. Его семья была очень религиозной, это наложило отпечаток на дальнейший путь Раиси – он получил основательное богословское образование и титул Ходжатолеслам, что буквально означает "авторитет в исламе". В религиозной иерархии Ирана эта должность является второй после аятоллы.

Напомним

Раиси и несколько других официальных лиц, включая министра иностранных дел Ирана и губернатора провинции, были на борту вертолета, который упал 19 мая, в провинции Восточный Азербайджан на севере Ирана.

Верховный лидер Ирана Хаменеи объявил пятидневный национальный траур. В Тебризе, столице Восточного Азербайджана прошла прощальная процессия. Выборы преемника Раиси состоятся 28 июня.

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