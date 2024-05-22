Министр обороны Италии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Министра обороны Италии Гвидо крозетто госпитализировали из-за проблем с сердцем. Он досрочно покинул высший совет обороны. Об этом сообщает Rai News со ссылкой на собственные политические источники, передает УНН.

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Министру стало плохо во время Высшего совета обороны. Он был вынужден досрочно покинуть заседание и после консультации с врачом был госпитализирован. Его доставили в больницу Сан-Карло-Ди-Нанси.

Пока нет никаких подробностей от Министерства обороны и врача, который его лечил. По данным газеты Il Messaggero, во время обследования в крозетто подтвердили легкую форму перикардита, повреждений сердца не подтвердили.

Заместитель лидера парламентской группы партии власти " Вперед, Италия!"Альфредо Антониоцци и вице премьер правительства, лидер коалиционной партии "Лига" Маттео Сальвини выразили крозетто пожелание скорейшего выздоровления.

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