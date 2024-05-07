Италия одобрит новый пакет военной помощи для защиты Украины от рф - Крозетто

Министр обороны Италии анонсировал утверждение нового пакета помощи для Украины. Об этом сообщает La Stampa, передает УНН.

Детали

6 мая министр на заседании Специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской ассамблеи НАТО обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что уже вскоре его государство утвердит новый пакет военной помощи для Украины, подчеркнув необходимость поддержки украинской страны в ее защите от рф.

В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от россии - проинформировал Гвидо Крозетто.

Напомним

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что хотя Италия всегда стоит на позиции оказания помощи Украине, она исключает прямое военное вмешательство в любом конфликте.

Италия исключает прямое военное вмешательство в конфликт в Украине - министр обороны Италии Крозетто