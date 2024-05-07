Італія схвалить новий пакет військової допомоги для захисту України від рф - Крозетто

ukenru
14:28 • 25719 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 42870 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 58291 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 56747 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 70205 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 82480 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 116818 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138854 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140564 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 253685 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 51037 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 36716 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 52919 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 43021 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 29990 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 25731 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 253690 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 369306 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 383773 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 298610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 10256 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 10332 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 64357 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 80667 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 91734 перегляди
Актуальне
Італія схвалить новий пакет військової допомоги для захисту України від рф - Крозетто

Італія схвалить новий пакет військової допомоги для захисту України від рф - Крозетто

Київ • УНН

 • 119230 перегляди

Італія незабаром схвалить новий пакет військової допомоги Україні, щоб допомогти їй захиститися від російського вторгнення.

Міністр оборони Італії анонсував затвердження нового пакета допомоги для України. Про це повідомляє La Stampa, передає УНН.

Деталі

6 травня міністр на засіданні Спеціальної групи з Середземномор'я та Близького Сходу Парламентської асамблеї НАТО оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що вже незабаром його держава затвердить новий пакет військової допомоги для України, підкресливши необхідність підтримки української країни в її захисті від рф.

Найближчими тижнями ми затвердимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від росії

- поінформував Гвідо Крозетто.

Нагадаємо

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підкреслив, що хоча Італія завжди стоїть на позиції надання допомоги Україні, вона виключає пряме військове втручання у будь-якому конфлікті.

Італія виключає пряме військове втручання в конфлікт в Україні - міністр оборони Італії Крозетто05.05.24, 05:49 • 100959 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітикаНовини Світу
italiiaІталія
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09