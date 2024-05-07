Італія схвалить новий пакет військової допомоги для захисту України від рф - Крозетто
Київ • УНН
Італія незабаром схвалить новий пакет військової допомоги Україні, щоб допомогти їй захиститися від російського вторгнення.
Міністр оборони Італії анонсував затвердження нового пакета допомоги для України. Про це повідомляє La Stampa, передає УНН.
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6 травня міністр на засіданні Спеціальної групи з Середземномор'я та Близького Сходу Парламентської асамблеї НАТО оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що вже незабаром його держава затвердить новий пакет військової допомоги для України, підкресливши необхідність підтримки української країни в її захисті від рф.
Найближчими тижнями ми затвердимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від росії
Нагадаємо
Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підкреслив, що хоча Італія завжди стоїть на позиції надання допомоги Україні, вона виключає пряме військове втручання у будь-якому конфлікті.
Італія виключає пряме військове втручання в конфлікт в Україні - міністр оборони Італії Крозетто05.05.24, 05:49 • 100959 переглядiв