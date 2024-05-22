Міністр оборони Італії госпіталізований через проблеми з серцем
Київ • УНН
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був госпіталізований через проблеми з серцем після того, як достроково покинув засідання Вищої ради оборони.
Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто госпіталізували через проблеми із серцем. Він достроково залишив Вищу раду оборони. Про це повідомляє Rai News з посиланням на власні політичні джерела, передає УНН.
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Міністру стало погано під час Вищої ради оборони. Він був змушений достроково покинути засідання та після консультації з лікарем був ушпиталений. Його доставили у лікарню Сан-Карло-ді-Нансі.
Поки немає жодних деталей від Міністерства оборони та лікаря, який його лікував. За даними газети Il Messaggero, під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили.
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