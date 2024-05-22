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Міністр оборони Італії госпіталізований через проблеми з серцем

Міністр оборони Італії госпіталізований через проблеми з серцем

Київ • УНН

 • 30066 перегляди

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був госпіталізований через проблеми з серцем після того, як достроково покинув засідання Вищої ради оборони.

Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто госпіталізували через проблеми із серцем. Він достроково залишив Вищу раду оборони. Про це повідомляє Rai News з посиланням на власні політичні джерела, передає УНН.

Деталі

Міністру стало погано під час Вищої ради оборони. Він був змушений достроково покинути засідання та після консультації з лікарем був ушпиталений. Його доставили у лікарню Сан-Карло-ді-Нансі.

Поки немає жодних деталей від Міністерства оборони та лікаря, який його лікував. За даними газети Il Messaggero, під час обстеження у Крозетто підтвердили легку форму перикардиту, ушкоджень серця не підтвердили.

Заступник лідера парламентської групи партії влади "Вперед, Італіє!" Альфредо Антоніоцці та віцепрем'єр уряду, лідер коаліційної партії "Ліга" Маттео Сальвіні висловили Крозетто побажання швидкого одужання.

Італія схвалить новий пакет військової допомоги для захисту України від рф - Крозетто07.05.24, 05:53 • 119230 переглядiв

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