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В Ірані ховають президента Ебрагіма Раїсі, який загинув в авіакатастрофі

В Ірані ховають президента Ебрагіма Раїсі, який загинув в авіакатастрофі

Київ • УНН

 • 54628 перегляди

Ритуальні церемонії, пов'язані із похороном президента Ірану Ебрагіма Раїсі та сімох інших загиблих в авіакатастрофі, розпочалися у вівторок і триватимуть до четверга.

Похоронна процесія президента Ірану Ебрагіма Раїсі та сімох інших загиблих в авіакатастрофі розпочалася у вівторок у північно-західному місті Тебріз. Про це УНН пише з посиланням на Tasnimnews.

Деталі

В Ірані розпочалися церемонія прощання з президентом Ебрагіма Раїсі, який загинув у авіакатастрофі. Заходи відбудуться по всій країні перед його похованням у північно-східному місті Мешхед у четвер.

Похоронні обряди розпочалися у вівторок вранці в місті Тебріз в провінції Східний Азербайджан, також сьогодні ритуальні церемонії відбудуться у місті Кум. У той час як прапори приспущені, а на святинях у Кумі, де Раїсі навчався в семінарії в підлітковому віці, підняті чорні прапори.

Після смерті президента Верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї оголосив п'ятиденний національний траур. Національні іспити, заплановані на цей тиждень, скасовані, а губернатори можуть прийняти рішення про "закриття" провінцій, де проходять похоронні церемонії, заявили в Ірані.

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Державне телебачення показало кадри з великим натовпом, переважно чоловіків, у Тебрізі, де на вулицях вивісили зображеннями президента та інших загиблих в авіакатастрофі.

Ще одна похоронна церемонія відбудеться у східному місті Бірджанд, перш ніж Раїсі поховають у його рідному місті Мешхед.

Нагадаємо

63-річний Раїсі загинув в результаті аварії вертольота на північному заході Ірану в неділю ввечері. Загинули також міністр закордонних справ Хосейн Амірабдоллахян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахматі і Мохаммед Алі Але Хашем, представник верховного лідера аятоли Алі Хаменеї в Східному Азербайджані.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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