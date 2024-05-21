В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  38004 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  64339 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  97450 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  168615 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  130813 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198468 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182935 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191472 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162974 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

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НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121343 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  393147 просмотра

В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе

Ритуальные церемонии, связанные с похоронами президента Ирана Эбрагима Раиси и семерых других погибших в авиакатастрофе, начались во вторник и продлятся до четверга.

Новости Мира •   •  6145 просмотра
В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе

В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

С начала полномасштабной войны в Украине 1604 медицинских учреждения были повреждены, а 211 - полностью разрушены в результате российских атак и обстрелов.

Война •   •  7639 просмотра
В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

Финляндия представила законопроект о борьбе с управляемой миграцией на восточной границе с рф

Финляндия представила меры для борьбы с управляемой миграцией из россии, но хочет, чтобы Европейский Союз нашел совместные меры для ее предотвращения.

Новости Мира •   •  6545 просмотра
Финляндия представила законопроект о борьбе с управляемой миграцией на восточной границе с рф

В Харьковской области за несколько дней количество переселенцев превысило 14 тысяч человек - ВОЗ

Более 14 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Харьковской области из-за российского наступления, тогда как около 189 000 других все еще живут вблизи российской границы, подвергаясь опасности из-за продолжающихся боевых действий.

Война •   •  7429 просмотра
В Харьковской области за несколько дней количество переселенцев превысило 14 тысяч человек - ВОЗ

На Луганщине зафиксировали перемещение врага: около 600 оккупантов передвигались на гражданских автомобилях

Противник активизировал свою деятельность в Донецкой и Луганской областях: количество боевых столкновений существенное. Кроме того, зафиксировано около 600 оккупантов, которые передвигались на гражданском автотранспорте в Луганской области, вероятно, для пополнения резервов для штурмовых операций.

Война •   •  9107 просмотра
На Луганщине зафиксировали перемещение врага: около 600 оккупантов передвигались на гражданских автомобилях

Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала европейские банки усилить усилия в борьбе с уклонением от российских санкций, в том числе через третьих лиц и чувствительные товары, происходящие из США и Европы.

Экономика •   •  11889 просмотра
Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

В связи с мобилизацией в Киеве ощущается острая нехватка водителей общественного транспорта, что ставит под угрозу работу многих транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в Киеве и Киевской области.

Общество •   •  38004 просмотра
Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

В ООН отклонили российский проект резолюции о запрете оружия в космосе

Российский проект резолюции ООН о запрете оружия в космосе не набрал необходимых голосов в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов.

Новости Мира •   •  10066 просмотра
В ООН отклонили российский проект резолюции о запрете оружия в космосе

По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин

Ситуация в Харьковской области остается сложной, но Силы обороны стабилизируют ее, количество боевых столкновений уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущими сутками.

Война •   •  11803 просмотра
По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин

Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении

На некоторых участках фронта украинские воины имеют успех, отражают российские атаки, в частности, на Покровском направлении, которое остается самым горячим, всего сегодня произошло уже 37 боевых столкновений.

Война •   •  11681 просмотра
Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении