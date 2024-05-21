В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе

Похоронная процессия президента Ирана Эбрагима Раиси и семерых других погибших в авиакатастрофе началась во вторник в северо-западном городе Тебриз. Об этом УНН пишет со ссылкой на Tasnimnews.

Детали

В Иране начались церемония прощания с президентом Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе. Мероприятия пройдут по всей стране перед его захоронением в северо-восточном городе Мешхед в четверг.

Похоронные обряды начались во вторник утром в городе Тебриз в провинции Восточный Азербайджан, также сегодня ритуальные церемонии состоятся в городе Кум. В то время как флаги приспущены, а на святынях в Куме, где Раиси учился в семинарии в подростковом возрасте, подняты черные флаги.

После смерти президента Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи объявил пятидневный национальный траур. Национальные экзамены, запланированные на эту неделю, отменены, а губернаторы могут принять решение о "закрытии" провинций, где проходят похоронные церемонии, заявили в Иране.

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Государственное телевидение показало кадры с большой толпой, преимущественно мужчин, в Тебризе, где на улицах вывесили изображениями президента и других погибших в авиакатастрофе.

Еще одна похоронная церемония состоится в восточном городе Бирджанд, прежде чем Раиси похоронят в его родном городе Мешхед.

Напомним

63-летний Раиси погиб в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана в воскресенье вечером. Погибли также министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и Мохаммед Али Але Хашем, представитель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в Восточном Азербайджане.

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