Похолодання і дощі: прогноз погоди на 21 серпня

В Україні у четвер, 21 серпня, температура повітря знизиться через холодний атмосферний фронт, в західних і північних регіонах очікуються дощі. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, пише УНН.

Завтра, 21 серпня, до України завітає холодний атмосферний фронт. Карта внизу. Він принесе дощі та грози в західну частину та на північ України. Решта нашої території ще опиниться в сухій погоді. Цей фронт впродовж 22-23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади