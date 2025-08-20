$41.360.10
Ексклюзив
09:29 • 866 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 3116 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 28365 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 17030 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 19777 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 22098 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 128345 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 112722 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 105309 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 38320 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Похолодання і дощі: прогноз погоди на 21 серпня

Київ • УНН

 • 108 перегляди

21 серпня холодний атмосферний фронт принесе дощі та грози в західні та північні регіони України, а температура повітря знизиться. На півдні та сході ще збережеться спека, але згодом фронт охопить більшу частину країни.

Похолодання і дощі: прогноз погоди на 21 серпня

В Україні у четвер, 21 серпня, температура повітря знизиться через холодний атмосферний фронт, в західних і північних регіонах очікуються дощі. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, пише УНН.

Деталі

Завтра, 21 серпня, до України завітає холодний атмосферний фронт. Карта внизу. Він принесе дощі та грози в західну частину та на північ України. Решта нашої території ще опиниться в сухій погоді. Цей фронт впродовж 22-23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади

- написала Діденко.

Що стосується південної частини, найбільше дощів припаде на Одещину, а ось решта півдня впродовж 22-23 серпня - максимум якісь локальні краплі.

Температура повітря завтра очікується наступна:

  • дуже високою на півдні, на сході та в центральних областях, вдень +28…+32 °C;
    • на півночі протягом дня +24…+28 °C;
      • на заході атмосферний фронт зумовить свіжішу погоду, +20…+24 °C;
        • на Закарпатті до +26 °C.

          Погода в Києві

          У Києві 21 серпня ввечері очікується дощ, максимальна температура повітря сягатиме +26 градусів. 22 серпня в Києві дощитиме.

          23-24 серпня, на День прапора та на День Незалежності скрізь прояснить, буде сухо та переважно сонячно, хоча й температура повітря знизиться на кілька градусів

          - зазначила Діденко.

          Доповнення

          У середу, 20 серпня в Україні очікується +23…+28 °C, на півдні до +30. Дощі надійдуть на захід 21 серпня, а потім поширяться на більшість території, окрім півдня.

          Павло Зінченко

          Погода та довкілля
          Одеська область
          Закарпатська область
          Україна
          Київ