Похолодання і дощі: прогноз погоди на 21 серпня
Київ • УНН
21 серпня холодний атмосферний фронт принесе дощі та грози в західні та північні регіони України, а температура повітря знизиться. На півдні та сході ще збережеться спека, але згодом фронт охопить більшу частину країни.
В Україні у четвер, 21 серпня, температура повітря знизиться через холодний атмосферний фронт, в західних і північних регіонах очікуються дощі. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко, пише УНН.
Деталі
Завтра, 21 серпня, до України завітає холодний атмосферний фронт. Карта внизу. Він принесе дощі та грози в західну частину та на північ України. Решта нашої території ще опиниться в сухій погоді. Цей фронт впродовж 22-23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади
Що стосується південної частини, найбільше дощів припаде на Одещину, а ось решта півдня впродовж 22-23 серпня - максимум якісь локальні краплі.
Температура повітря завтра очікується наступна:
- дуже високою на півдні, на сході та в центральних областях, вдень +28…+32 °C;
- на півночі протягом дня +24…+28 °C;
- на заході атмосферний фронт зумовить свіжішу погоду, +20…+24 °C;
- на Закарпатті до +26 °C.
Погода в Києві
У Києві 21 серпня ввечері очікується дощ, максимальна температура повітря сягатиме +26 градусів. 22 серпня в Києві дощитиме.
23-24 серпня, на День прапора та на День Незалежності скрізь прояснить, буде сухо та переважно сонячно, хоча й температура повітря знизиться на кілька градусів
Доповнення
У середу, 20 серпня в Україні очікується +23…+28 °C, на півдні до +30. Дощі надійдуть на захід 21 серпня, а потім поширяться на більшість території, окрім півдня.