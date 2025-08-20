Похолодание и дожди: прогноз погоды на 21 августа
Киев • УНН
21 августа холодный атмосферный фронт принесет дожди и грозы в западные и северные регионы Украины, а температура воздуха снизится. На юге и востоке еще сохранится жара, но впоследствии фронт охватит большую часть страны.
В Украине в четверг, 21 августа, температура воздуха снизится из-за холодного атмосферного фронта, в западных и северных регионах ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
Завтра, 21 августа, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Карта внизу. Он принесет дожди и грозы в западную часть и на север Украины. Остальная наша территория еще окажется в сухой погоде. Этот фронт в течение 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и потянет за собой осадки
Что касается южной части, больше всего дождей придется на Одесскую область, а вот остальная часть юга в течение 22-23 августа - максимум какие-то локальные капли.
Температура воздуха завтра ожидается следующая:
- очень высокая на юге, на востоке и в центральных областях, днем +28…+32 °C;
- на севере в течение дня +24…+28 °C;
- на западе атмосферный фронт обусловит более свежую погоду, +20…+24 °C;
- на Закарпатье до +26 °C.
Погода в Киеве
В Киеве 21 августа вечером ожидается дождь, максимальная температура воздуха достигнет +26 градусов. 22 августа в Киеве будет дождливо.
23-24 августа, на День флага и на День Независимости везде прояснит, будет сухо и преимущественно солнечно, хотя и температура воздуха снизится на несколько градусов
Дополнение
В среду, 20 августа в Украине ожидается +23…+28 °C, на юге до +30. Дожди придут на запад 21 августа, а затем распространятся на большую часть территории, кроме юга.