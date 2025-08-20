$41.360.10
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Похолодание и дожди: прогноз погоды на 21 августа

Киев • УНН

 • 962 просмотра

21 августа холодный атмосферный фронт принесет дожди и грозы в западные и северные регионы Украины, а температура воздуха снизится. На юге и востоке еще сохранится жара, но впоследствии фронт охватит большую часть страны.

Похолодание и дожди: прогноз погоды на 21 августа

В Украине в четверг, 21 августа, температура воздуха снизится из-за холодного атмосферного фронта, в западных и северных регионах ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Завтра, 21 августа, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Карта внизу. Он принесет дожди и грозы в западную часть и на север Украины. Остальная наша территория еще окажется в сухой погоде. Этот фронт в течение 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и потянет за собой осадки

- написала Диденко.

Что касается южной части, больше всего дождей придется на Одесскую область, а вот остальная часть юга в течение 22-23 августа - максимум какие-то локальные капли.

Температура воздуха завтра ожидается следующая:

  • очень высокая на юге, на востоке и в центральных областях, днем +28…+32 °C;
    • на севере в течение дня +24…+28 °C;
      • на западе атмосферный фронт обусловит более свежую погоду, +20…+24 °C;
        • на Закарпатье до +26 °C.

          Погода в Киеве

          В Киеве 21 августа вечером ожидается дождь, максимальная температура воздуха достигнет +26 градусов. 22 августа в Киеве будет дождливо.

          23-24 августа, на День флага и на День Независимости везде прояснит, будет сухо и преимущественно солнечно, хотя и температура воздуха снизится на несколько градусов

          - отметила Диденко.

          Дополнение

          В среду, 20 августа в Украине ожидается +23…+28 °C, на юге до +30. Дожди придут на запад 21 августа, а затем распространятся на большую часть территории, кроме юга.

          Павел Зинченко

          Погода и окружающая среда
          Одесская область
          Закарпатская область
          Украина
          Киев