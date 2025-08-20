Похолодание и дожди: прогноз погоды на 21 августа

В Украине в четверг, 21 августа, температура воздуха снизится из-за холодного атмосферного фронта, в западных и северных регионах ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Завтра, 21 августа, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Карта внизу. Он принесет дожди и грозы в западную часть и на север Украины. Остальная наша территория еще окажется в сухой погоде. Этот фронт в течение 22-23 августа пересечет территорию Украины в восточном направлении и потянет за собой осадки