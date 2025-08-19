$41.260.08
uk
Ексклюзив
09:27 • 226 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 24373 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 29147 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 47019 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 67177 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 49241 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 37210 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 41424 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 107364 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51468 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Можливі грози і дощі, але не всюди: синоптик озвучила прогноз погоди з 20 по 24 серпня

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

20 серпня в Україні очікується +23+28 градусів, на півдні до +30. Дощі надійдуть на захід 21 серпня, а потім поширяться на більшість території, окрім півдня.

Можливі грози і дощі, але не всюди: синоптик озвучила прогноз погоди з 20 по 24 серпня

У середу, 20 серпня, в більшості областей України очікується +23+28 градусів, на півдні та південному сході +25+30 градусів. Про це написала у Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

За її словами, температура повітря 20-го серпня істотно не зміниться. У Києві в середу буде така сама погода - сухо та +24 градуси.

Але вже у четвер, 21 серпня, у західній частині України дощитиме. Впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією (окрім південної частини), ймовірні грози.

У День Незалежності України 24 серпня, який цього року припадає на неділю, повсюди буде сонячно, вдень +19+24, на півдні та сході +24+29, на заході - 16-20 градусів тепла.

Якраз скрізь гарна погода, щоб одягнути найкращу чи єдину вишиванку

- написала Діденко.

Євген Устименко

Євген Устименко

Погода та довкілля