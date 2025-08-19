Можливі грози і дощі, але не всюди: синоптик озвучила прогноз погоди з 20 по 24 серпня
Київ • УНН
20 серпня в Україні очікується +23+28 градусів, на півдні до +30. Дощі надійдуть на захід 21 серпня, а потім поширяться на більшість території, окрім півдня.
У середу, 20 серпня, в більшості областей України очікується +23+28 градусів, на півдні та південному сході +25+30 градусів. Про це написала у Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
За її словами, температура повітря 20-го серпня істотно не зміниться. У Києві в середу буде така сама погода - сухо та +24 градуси.
Але вже у четвер, 21 серпня, у західній частині України дощитиме. Впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією (окрім південної частини), ймовірні грози.
У День Незалежності України 24 серпня, який цього року припадає на неділю, повсюди буде сонячно, вдень +19+24, на півдні та сході +24+29, на заході - 16-20 градусів тепла.
Якраз скрізь гарна погода, щоб одягнути найкращу чи єдину вишиванку
