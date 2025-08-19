$41.260.08
07:29 • 19042 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 24091 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 42699 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 62930 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 45606 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 35307 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 40255 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 102916 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51269 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 98437 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Возможны грозы и дожди, но не везде: синоптик озвучила прогноз погоды с 20 по 24 августа

Киев • УНН

 • 818 просмотра

20 августа в Украине ожидается +23+28 градусов, на юге до +30. Дожди придут на запад 21 августа, а затем распространятся на большую часть территории, кроме юга.

Возможны грозы и дожди, но не везде: синоптик озвучила прогноз погоды с 20 по 24 августа

В среду, 20 августа, в большинстве областей Украины ожидается +23+28 градусов, на юге и юго-востоке +25+30 градусов. Об этом написала в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, температура воздуха 20 августа существенно не изменится. В Киеве в среду будет такая же погода - сухо и +24 градуса.

Но уже в четверг, 21 августа, в западной части Украины будет дождливо. В течение 22-23 августа атмосферный дождевой фронт пройдет практически по всей территории (кроме южной части), вероятны грозы.

В День Независимости Украины 24 августа, который в этом году приходится на воскресенье, повсюду будет солнечно, днем +19+24, на юге и востоке +24+29, на западе - 16-20 градусов тепла.

Как раз везде хорошая погода, чтобы надеть лучшую или единственную вышиванку

- написала Диденко.

Мариуполь на грани водной катастрофы: Старокрымское водохранилище почти высохло15.08.2025, 13:37 • 4084 просмотра

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда