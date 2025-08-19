Возможны грозы и дожди, но не везде: синоптик озвучила прогноз погоды с 20 по 24 августа
20 августа в Украине ожидается +23+28 градусов, на юге до +30. Дожди придут на запад 21 августа, а затем распространятся на большую часть территории, кроме юга.
В среду, 20 августа, в большинстве областей Украины ожидается +23+28 градусов, на юге и юго-востоке +25+30 градусов. Об этом написала в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
По ее словам, температура воздуха 20 августа существенно не изменится. В Киеве в среду будет такая же погода - сухо и +24 градуса.
Но уже в четверг, 21 августа, в западной части Украины будет дождливо. В течение 22-23 августа атмосферный дождевой фронт пройдет практически по всей территории (кроме южной части), вероятны грозы.
В День Независимости Украины 24 августа, который в этом году приходится на воскресенье, повсюду будет солнечно, днем +19+24, на юге и востоке +24+29, на западе - 16-20 градусов тепла.
Как раз везде хорошая погода, чтобы надеть лучшую или единственную вышиванку
