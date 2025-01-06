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Погода в Україні на 6 січня: де очікувати мокрого снігу та дощів

Київ • УНН

 • 35763 перегляди

Циклон принесе в Україну хмарну погоду з опадами, температура від -1°C до +8°C залежно від регіону. На заході дощі, на сході сніг з дощем, у центрі та на півдні - незначні опади.

Україна сьогодні перебуватиме під впливом циклону, який принесе хмарну погоду з мокрим снігом і дощами на більшості територій. Середня денна температура варіюватиметься від -1°C до +8°C залежно від регіону. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У центральній частині країни, зокрема в Києві та Дніпрі, очікується хмарність із невеликими опадами, температура коливатиметься в межах +1…+3°C. 

На заході країни, включаючи Львів, синоптики прогнозують дощі при температурі +5…+7°C. У південних регіонах, таких як Одеса та Сімферополь, опади будуть мінімальними, а температура досягне +8°C. На сході, зокрема в Харкові, Донецьку та Луганську, очікується слабкий сніг із дощем, температура сягне максимум +2°C. У прифронтових районах, таких як Мелітополь, прогнозують хмарну погоду з незначними опадами у вигляді мокрого снігу, а температура триматиметься в межах -1…+5°C.

Загалом по країні пануватиме волога й прохолодна погода з помірними опадами, що є характерним для цього періоду.

Зимова погода змусила скасувати авіарейси у трьох європейських країнах05.01.25, 12:47 • 30905 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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