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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине на 6 января: где ожидать мокрого снега и дождей

Погода в Украине на 6 января: где ожидать мокрого снега и дождей

Киев  •  УНН

 • 1931 просмотра

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Циклон принесет в Украину облачную погоду с осадками, температура от -1°C до +8°C в зависимости от региона. На западе дожди, на востоке снег с дождем, в центре и на юге - незначительные осадки.

Украина сегодня будет находиться под влиянием циклона, который принесет облачную погоду с мокрым снегом и дождями на большинстве территорий. Средняя дневная температура будет варьироваться от -1°C до +8°C в зависимости от региона. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В центральной части страны, в частности в Киеве и Днепре, ожидается облачность с небольшими осадками, температура будет колебаться в пределах +1...+3°C. 

На западе страны, включая Львов, синоптики прогнозируют дожди при температуре +5...+7°C. В южных регионах, таких как Одесса и Симферополь, осадки будут минимальными, а температура достигнет +8°C. На востоке, в частности в Харькове, Донецке и Луганске, ожидается слабый снег с дождем, температура достигнет максимум +2°C. В прифронтовых районах, таких как Мелитополь, прогнозируют облачную погоду с незначительными осадками в виде мокрого снега, а температура будет держаться в пределах -1...+5°C.

В целом по стране будет царить влажная и прохладная погода с умеренными осадками, что характерно для этого периода.

Зимняя погода заставила отменить авиарейсы в трех европейских странах5 янв. 2025, 10:47 • 27104 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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