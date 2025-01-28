Погода в Україні: де сьогодні буде найтепліше
Київ • УНН
В Україні 28 січня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до +14°С, найтепліше буде на заході та півдні країни.
У вівторок, 28 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозами синоптиків, сьогодні вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах подекуди пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі становила 0...+5 °С, в Карпатах та східних областях місцями -1...-3 °С. Вдень буде +5...+10 °С, на заході та півдні країни +9...+14 °С.
- У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вдень +7°.
- У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вдень +13°.
- У Луцьку буде невелика хмарність, вдень +13°.
- У Рівному сьогодні очікується хмарно з проясненнями, вдень +12°.
- У Тернополі 28 січня вдень буде +12°, невелика хмарність.
- У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень +10°.
- В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень +15°.
- В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +12°, практично безхмарно.
- У Чернівцях у вівторок - практично безхмарно, вдень +14°.
- У Вінниці сьогодні буде +3°...+8°, невелика хмарність.
- У Житомирі у вівторок буде вдень +7°, невелика хмарність.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +5°...+7°, невелика хмарність.
- У Черкасах сьогодні буде вдень +7°, невелика хмарність.
- У Кропивницькому температура вдень буде +9°, невелика хмарність.
- У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+6°.
- В Одесі 28 січня - невелика хмарність, температура вдень +9°.
- У Херсоні у вівторок вдень буде +11°, невелика хмарність.
- У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вдень +10°.
- У Запоріжжі температура вдень +7°, невелика хмарність.
- У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде +6°, похмуро.
- У Харкові - похмуро, температура вдень +6°.
- У Дніпрі температура буде вдень +7°, невелика хмарність.
- У Сімферополі у вівторок буде ясно, +5°...+13°.
- У Краматорську сьогодні буде ясно, температура вдень +9°.
- У Сєвєродонецьку - ясно, температура вдень +9°.
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