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Погода в Україні: де сьогодні буде найтепліше

Погода в Україні: де сьогодні буде найтепліше

Київ • УНН

 • 37655 перегляди

В Україні 28 січня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до +14°С, найтепліше буде на заході та півдні країни.

У вівторок, 28 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, сьогодні вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах подекуди пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила 0...+5 °С, в Карпатах та східних областях місцями -1...-3 °С. Вдень буде +5...+10 °С, на заході та півдні країни +9...+14 °С.

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  • У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вдень +7°.
    • У Львові у вівторок буде невелика хмарність. Вдень +13°.
      • У Луцьку буде невелика хмарність, вдень +13°.
        • У Рівному сьогодні очікується хмарно з проясненнями, вдень +12°.
          • У Тернополі 28 січня вдень буде +12°, невелика хмарність.
            • У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень +10°.
              • В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень +15°.
                • В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +12°, практично безхмарно.
                  • У Чернівцях у вівторок - практично безхмарно, вдень +14°.
                    • У Вінниці сьогодні буде +3°...+8°, невелика хмарність.
                      • У Житомирі у вівторок буде вдень +7°, невелика хмарність.
                        • У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +5°...+7°, невелика хмарність.
                          • У Черкасах сьогодні буде вдень +7°, невелика хмарність.
                            • У Кропивницькому температура вдень буде +9°, невелика хмарність.
                              • У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря +2°...+6°.
                                • В Одесі 28 січня - невелика хмарність, температура вдень +9°.
                                  • У Херсоні у вівторок вдень буде +11°, невелика хмарність.
                                    • У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вдень +10°.
                                      • У Запоріжжі температура вдень +7°, невелика хмарність.
                                        • У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде +6°, похмуро.
                                          • У Харкові - похмуро, температура вдень +6°.
                                            • У Дніпрі температура буде вдень +7°, невелика хмарність.
                                              • У Сімферополі у вівторок буде ясно, +5°...+13°.
                                                • У Краматорську сьогодні буде ясно, температура вдень +9°.
                                                  • У Сєвєродонецьку - ясно, температура вдень +9°.

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