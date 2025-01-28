Погода в Украине: где сегодня будет теплее всего
Киев • УНН
В Украине 28 января ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +14°С, теплее всего будет на западе и юге страны.
Во вторник, 28 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, сегодня ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью составила 0...+5 °С, в Карпатах и восточных областях местами -1...-3 °С. Днем будет +5...+10 °С, на западе и юге страны +9...+14 °С.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем +7°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Днем +13°.
- В Луцке будет небольшая облачность, днем +13°.
- В Ровно сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем +12°.
- В Тернополе 28 января днем будет +12°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем +15°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +12°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - практически безоблачно, днем +14°.
- В Виннице сегодня будет +3°...+8°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет днем +7°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+7°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет днем +7°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура днем будет +9°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.
- В Одессе 28 января - небольшая облачность, температура днем +9°.
- В Херсоне во вторник днем будет +11°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +10°.
- В Запорожье температура днем +7°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +6°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура днем +6°.
- В Днепре температура будет днем +7°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно, +5°...+13°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура днем +9°.
- В Северодонецке - ясно, температура днем +9°.
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