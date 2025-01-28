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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине: где сегодня будет теплее всего

Погода в Украине: где сегодня будет теплее всего

Киев  •  УНН

 • 901 просмотра

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В Украине 28 января ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +14°С, теплее всего будет на западе и юге страны.

Во вторник, 28 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, сегодня ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила 0...+5 °С, в Карпатах и восточных областях местами -1...-3 °С. Днем будет +5...+10 °С, на западе и юге страны +9...+14 °С.

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  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем +7°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Днем +13°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, днем +13°.
  • В Ровно сегодня ожидается облачно с прояснениями, днем +12°.
  • В Тернополе 28 января днем будет +12°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем +15°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +12°, практически безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - практически безоблачно, днем +14°.
  • В Виннице сегодня будет +3°...+8°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет днем +7°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+7°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет днем +7°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура днем будет +9°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+6°.
  • В Одессе 28 января - небольшая облачность, температура днем +9°.
  • В Херсоне во вторник днем будет +11°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +10°.
  • В Запорожье температура днем +7°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +6°, пасмурно.
  • В Харькове - пасмурно, температура днем +6°.
  • В Днепре температура будет днем +7°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет ясно, +5°...+13°.
  • В Краматорске сегодня будет ясно, температура днем +9°.
  • В Северодонецке - ясно, температура днем +9°.

День утверждения Государственного флага Украины и Всемирный день безработных: что отмечают 28 января28.01.25, 05:30 • 13529 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков

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