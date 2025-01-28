День утверждения Государственного флага Украины и Всемирный день безработных: что отмечают 28 января

Сегодня, 28 января, отмечается Международный день защиты персональных данных, День утверждения Государственного флага Украины и всемирный день безработных, передает УНН.

28 января 1992 года Верховная Рада приняла Постановление «Об утверждении Государственным Флагом Украины Национального флага». Документ официально утвердил прямоугольное полотнище из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета и нижней - желтого. Символ государства. Символ борьбы и победы! Он обязательно будет развеваться над всеми освобожденными от врага территориями.

Утверждение сине-желтого сочетания как украинских национальных цветов произошло во время европейской «весны народов». Впервые такой флаг взвился в июне 1848 года на городской ратуше Львова. С тех пор полотнища в национальных цветах использовали во время Шевченковских и других праздников в Галичине, Буковине и Закарпатье.

Сегодня также отмечается Международный день защиты персональных данных. Событие было основано в 2007 году по инициативе Совета Европы.

У истоков концепции защиты персональных данных и приватности личной жизни стоял американский юрист, судья Верховного суда США с 1916 по 1939 год Луи Брендайс.

В то время в США достаточно популярной была так называемая «бульварная пресса», которая не чуралась обнародовать все личные данные героев своих публикаций.

Брендайс предлагал закрепить за человеком «право быть оставленным в покое».

Всеобщей декларацией прав человека в 1948 году провозглашено право каждого человека на защиту от вторжения в личную жизнь, жилище или корреспонденцию. С тех пор во многих международных соглашениях появились ссылки на конфиденциальность как на естественное право человека.

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28 января 1981 года Совет Европы 28 января 1981 года принял Конвенцию «О защите лиц в связи с автоматической обработкой персональных данных». Этот документ стал первым международным инструментом, который точно определил, что такое персональные данные. Также в нем прописаны механизмы того, как может быть защищено право неприкосновенности личной жизни.

Еще 28 января - это Всемирный день безработных.

Цель события - привлечь внимание общественности и государств к безработице, в результате которой миллионы людей из разных стран остаются без средств к существованию.

В 2023 году сообщалось, что по официальной статистике, сейчас в мире насчитывается более 200 миллиардов безработных.

Госцентр занятости сообщал, что в Украине статус безработных имеет 100 тыс. человек.

Еще сегодня можно отметить День открытия Антарктиды, День конструктора «Лего» и присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня борьбы с проказой.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Ефрема Сирина, который жил в Месопотамии в IV веке.

Как-то Ефрема обвинили в краже, но на суде оправдали. После этого он уединился в пустыне. К преступлению он не имел никакого отношения, но все равно раскаивался, поэтому Ефрема называют учителем раскаяния.

После этого Ефрем стал монахом монастыря в Сирии. Написал много молитв и песенных песнопений.

Именины 28 января празднуют Ефрем, Ефим, Ефим, Георгий, Юрий.