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День затвердження Державного прапору України та Всесвітній день безробітних: що відзначають 28 січня

День затвердження Державного прапору України та Всесвітній день безробітних: що відзначають 28 січня

Київ • УНН

 • 34067 перегляди

28 січня відзначають День затвердження Державного прапора України, Міжнародний день захисту персональних даних та Всесвітній день безробітних. У 1992 році ВРУ офіційно затвердила синьо-жовтий прапор як державний символ.

Сьогодні, 28 січня, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних, День затвердження Державного прапора України та всесвітній день безробітних, передає УНН.

28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла Постанову "Про затвердження Державним Прапором України Національного прапора". Документ офіційно затвердив прямокутне полотнище із двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору і нижньої – жовтого. Символ держави. Символ боротьби і перемоги! Він обов'язково майорітиме над усіма звільненими від ворога територіями.

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Утвердження синьо-жовтого поєднання як українських національних кольорів відбулося під час європейської "весни народів". Уперше такий прапор замайорів у червні 1848 року на міській ратуші Львова. Відтоді полотнища в національних кольорах використовували під час Шевченківських та інших свят у Галичині, Буковині та Закарпатті.

Сьогодні також відзначається Міжнародний день захисту персональних даних. Подія була започаткована у 2007 році за ініціативи Ради Європи.

У витоків концепції захисту персональних даних та приватності особистого життя стояв американський юрист, суддя Верховного суду США з 1916 по 1939 рік Луї Брендайс.

У той час в США досить популярною була так звана "бульварна преса", яка не цуралася оприлюднювати усі особисті дані героїв своїх публікацій.

Брендайс пропонував закріпити за людиною "право бути залишеним в спокої".

Загальною декларацією прав людини в 1948 році проголошено право кожної людини на захист від вторгнення в особисте життя, житло чи кореспонденцію. Відтоді в багатьох міжнародних угодах з’явилися посилання на конфіденційність як на природне право людини.

Зеленський встановив День армійської авіації: коли українці відзначатимуть08.01.25, 13:32 • 21174 перегляди

28 січня 1981 року Рада Європи 28 січня 1981 року ухвалила Конвенцію "Про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних". Цей документ став першим міжнародним інструментом, який точно визначив, що таке персональні дані. Також у ньому прописані механізми того, як може бути захищено право недоторканності особистого життя.

Ще 28 січня – це Всесвітній день безробітних.

Мета події - привернути увагу громадськості та держав до безробіття, у результаті якого мільйони людей з різних країн залишаються без засобів для існування.

У 2023 році повідомлялося, що за офіційною статистикою, нині у світі нараховується більше 200 мільярдів безробітних.

Держцентр зайнятості повідомляв, що в Україні статус безробітних має 100 тис. людей.

Ще сьогодні можна відзначити День відкриття Антарктиди, День конструктора "Лего" та долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня боротьби із проказою.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Єфрема Сиріна, який жив у Месопотамії у ІV столітті.

Якось Єфрема звинуватили у крадіжці, але на суді виправдали. Після цього він усамітнився у пустелі. До злочину він не мав жодного відношення, але все одно каявся, тому Єфрема називають учителем каяття.

Після цього Єфрем став ченцем монастиря у Сирії. Написав багато молитов та пісне співів.

Іменини 28 січня святкують Єфрем, Юхим, Георгій, Юрій.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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