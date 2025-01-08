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Зеленський встановив День армійської авіації: коли українці відзначатимуть

Київ • УНН

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Президент підписав указ про встановлення Дня армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, який відзначатимуть щороку 3 липня. Указ набув чинності 8 січня з метою вшанування мужності військових авіаторів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Його відзначатимуть щорічно 3 липня. Про це повідомляє УНН

"Постановляю установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня", - йдеться в указі Президента. 

Рішення було ухвалене "з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій".

Документ Зеленський підписав 8 січня. 

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський встановив День Держспецтрансслужби: коли українці відзначатимуть06.01.25, 16:36 • 22330 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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