Зеленський встановив День армійської авіації: коли українці відзначатимуть

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Його відзначатимуть щорічно 3 липня. Про це повідомляє УНН.

"Постановляю установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня", - йдеться в указі Президента.

Рішення було ухвалене "з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій".

Документ Зеленський підписав 8 січня.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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