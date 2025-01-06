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Зеленський встановив День Держспецтрансслужби: коли українці відзначатимуть

Київ • УНН

 • 22330 перегляди

Президент підписав указ про запровадження Дня Державної спеціальної служби транспорту. Свято відзначатимуть щороку 5 лютого на честь внеску служби у функціонування транспортної системи.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в Україні Дня Державної спеціальної служби транспорту, який відзначати щороку 5 лютого. Про це йдеться в указі №14/2025, передає УНН.

Деталі

Як зазначається в указі, "враховуючи значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період, а також виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави", Зеленський постановив установити в Україні День Державної спеціальної служби транспорту, який відзначати щороку 5 лютого.

Доповнення

Державна спеціальна служба транспорту - спеціалізоване військове формування, яке входить до системи Міністерства оборони та призначене для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

Служба була створена 1 листопада 2004 року на заміну попередньому відомству - Залізничним військам ЗСУ.

В квітні 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Яковці головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками національних спільнот і корінних народів України та оголосив про запровадження в Україні Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначатимуть щорічно 21 травня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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