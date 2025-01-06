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Зеленский установил День Госспецтрансслужбы: когда украинцы будут отмечать

Зеленский установил День Госспецтрансслужбы: когда украинцы будут отмечать

Киев  •  УНН

 • 6240 просмотра

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Президент подписал указ об учреждении Дня Государственной специальной транспортной службы. Праздник будет отмечаться ежегодно 5 февраля в честь вклада службы в функционирование транспортной системы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине Дня Государственной специальной службы транспорта, который будут отмечать ежегодно 5 февраля. Об этом говорится в указе №14/2025, передает УНН.

Детали

Как указано в указе, "учитывая значительный вклад Государственной специальной службы транспорта в обеспечение устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период, а также выполнение задач по техническому прикрытию, восстановлению на объектах национальной транспортной системы Украины, других задач, связанных с участием в обороне государства", Зеленский постановил установить в Украине День Государственной специальной службы транспорта, который будут отмечать ежегодно 5 февраля.

Дополнение

Государственная специальная служба транспорта - специализированное военное формирование, входящее в систему Министерства обороны и предназначенное для обеспечения устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период.

Служба была создана 1 ноября 2004 года на замену предыдущему ведомству - Железнодорожным войскам ВСУ.

В апреле 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Яковца главой администрации Государственной специальной службы транспорта.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями национальных общин и коренных народов Украины и объявил о введении в Украине Дня межнационального согласия и культурного разнообразия, который будут отмечать ежегодно 21 мая.

Павел Башинский

Павел Башинский

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