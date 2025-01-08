Зеленский установил День армейской авиации: когда украинцы будут отмечать
Киев • УНН
Президент подписал указ об установлении Дня армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, который будут отмечать ежегодно 3 июля. Указ вступил в силу 8 января с целью чествования мужества военных авиаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Его будут отмечать ежегодно 3 июля. Об этом сообщает УНН.
«Постановляю установить в Украине День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 3 июля», - говорится в указе Президента.
Решение было принято «с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начала современных военных традиций».
Документ Зеленский подписал 8 января.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Зеленский установил День Госспецтрансслужбы: когда украинцы будут отмечать6 янв. 2025, 14:36 • 21798 просмотров